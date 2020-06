CDD Post-doc ou ingénieur de recherche/d'études

en littérature française des XIVe-XVIe siècles et en humanités numériques

(Université de Lille, CDD de 12 mois)

Dans le cadre de la réalisation d’une base de données relationnelle sur des textes de la fin du Moyen Âge et du début du XVIe siècle (manuscrits et imprimés), l’Université de Lille recrute un/une post-doctorant/e ou un/e ingénieur de recherche ou d’études pour 12 mois.

La personne recrutée travaillera sous la responsabilité du professeur Catherine Gaullier-Bougassas (laboratoire ALITHILA). Elle aura pour missions :

-l’alimentation d’une base de données relationnelle en cours de constitution (PostgreSQL)

-le dépouillement d’un corpus de textes des XIVe, XVe et du début du XVIe siècles (textes disponibles sous forme d’éditions modernes ou à partir des manuscrits et des imprimés des XVe et XVIe siècles, numérisés ou non)

-la rédaction de notices sur les textes, leurs images et les données collectées

-la saisie de toutes les données dans la base

-des transcriptions de fragments de textes et leur encodage en TEI XML

-la conception et la réalisation du site Internet qui permettra la visualisation des données de la base.

Compétences demandées :

- connaissance de la littérature française de la fin du Moyen Âge et du début du XVIe siècle

- compétences en gestion de base de données et en création de sites Internet (SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript)

- compétences en paléographie et en transcription de textes manuscrits et imprimés du XIVe, XVe et du XVIe siècles, maîtrise du moyen français

Conditions de travail :

Le/la candidat(e) sera recruté(e) en CDD pour une durée de douze mois.

Travail à temps plein.

Rémunération suivant les grilles de l’Université et en fonction de l’expérience.

Procédure de recrutement :

Les candidatures sont à envoyer avant le 10 juillet 2020 avec les documents suivants en format PDF à

catherine.bougassas@univ-lille.fr

-une lettre de motivation

-un curriculum vitae

-une copie du rapport de thèse et une publication pour un contrat de recherche post-doctoral /d’ingénieur de recherche.

Une audition des candidats retenus sera organisée mi-juillet ou début septembre, sans doute par vidéoconférence, pour un recrutement en octobre 2020.