L’équipe LITEP recrute un(e) ingénieur(e) en humanités numériques

CDD de 6 mois à temps plein à compter du 1er octobre 2021

Recrutement dans le cadre du projet LITEP (La littérature dans l’espace public) porté par le laboratoire Littératures antiques et modernes (LAMO, Université de Nantes EA 4276) et le Laboratoire des sciences du numérique (LS2N, Ecole Centrale/Université de Nantes UMR 6004). Ce projet vise à doter le web d’une plateforme permettant de centraliser les contenus du tourisme littéraire en France en articulant recherche fondamentale et soutien au tourisme patrimonial. Il s’agit de renouveler la manière d’aborder le lien des territoires aux auteurs et aux autrices à travers l’exploration des traces de ce lien dans l’espace public : musées, statues et plaques commémoratives, toponymes et promenades littéraires sont autant de passages vers le livre. Dans le cadre de LITEP, une base de données recense les monuments littéraires et les textes qui se rapportent aux lieux qui les accueillent. L’objectif est double : expliquer la formation de la mémoire littéraire par l’espace public et favoriser l’accès aux textes. A cette base est adossé un outil de visualisation destiné à faciliter l’accès aux données recueillies. La base de données et administrée via OMEKA.

Missions

Communication scientifique

enrichissement de la base par la recherche de documentation (articles de presse, extraits d’oeuvres, photographies des monuments)

participation à l’exploitation du graphe de réseau

contribution à l’exploitation et à la valorisation scientifique de la base, selon compétences de la personne recrutée

Médiation scientifique

formation d’une communauté de contributeurs et d’experts

identification des utilisateurs de la base de données et contact

valorisation de l’outil et des données auprès des acteurs du tourisme

Veille technologique

veille en humanités numériques (identification de plugins utiles)

participation à des réseaux de réutilisation des outils et des données

**

Profil et compétences requises

Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un diplôme de deuxième ou troisième cycle en littérature ou dans l’une des autres disciplines SHS concernées par le projet (histoire culturelle, sociologie de la littérature, géographie littéraire, histoire de l’art, humanités numériques...), avec un intérêt pour les questions littéraires. Une première expérience scientifique en humanités numériques est nécessaire. Des connaissances en FAIRisation, droit des bases de données, interopérabilité seront appréciées.

**

Candidature

- CV et liste de travaux éventuelle

- Copie du diplôme de doctorat ou d’ingénieur

- Rapport de thèse (si docteur)

- Lettre de motivation

Date de clôture de l’appel à candidatures : 30 septembre 2021

Le contrat est d’une durée de 6 mois (à compter du 1er octobre 2021)

Candidatures à adresser à litep.rfi@gmail.com