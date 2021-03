Caroline Labrune,

Fictions dramatiques et succession monarchique (1637-1691),

Honoré Champion, collection "Lumière Classique", 2021.

EAN13 : 9782745355430 — 568 p. — 70 €

À considérer la manière dont le théâtre sérieux français du XVIIe siècle traite la succession monarchique, il y a lieu de se demander s'il ne relève pas de la tribune politique. Or les lois fondamentales et la loi salique sont censées préserver l'autorité du roi, le salut de ses sujets, l’équilibre de l’État et un ordre voulu par Dieu. La remettre en cause ne va pas de soi en un temps d’absolutisation du pouvoir royal. Cet ouvrage s’attache donc à éclaircir si les dramaturges du XVIIe siècle jouent avec le feu, voire s'ils versent dans la subversion, quand ils mettent en scène la succession monarchique.

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, agrégée de Lettres Modernes et Docteure ès Lettres, Caroline Labrune est spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle. Elle a coordonné l’édition d’un numéro thématique de la revue Littératures classiques (n° 101 : Médiations et construction de l’Antiquité dans l’Europe moderne), et participe à l’édition critique intégrale du théâtre de Pierre Du Ryer (Scévole, Dynamis, reine de Carie).

Table des matières…