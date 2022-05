La sortie des Enfants du paradis de Marcel Carné est volontairement retardée jusqu’à la Libération afin d’être proposée au public dans une France délivrée qui le recevra avec ferveur. Ce long métrage en deux épisodes (« Le boulevard du crime » et « L’homme blanc ») rend hommage au théâtre et est dédié au peuple modeste qui va se percher tout en haut, aux places les moins chères, dans le poulailler… le paradis ! Le sujet principal est l’amour, et plus précisément l’amour contrarié. Garance (Arletty) est une foraine qui aime tout le monde, qui adore la liberté. Elle catalyse l’amour protéiforme de quatre protagonistes. Celui de Baptiste Debureau (Jean-Louis Barrault) est ardent, passionné, silencieux et rêveur. L’amour de Frédérick Lemaître (Pierre Brasseur) est sensuel, pragmatique et fait de paroles. Celui de Lacenaire (Marcel Herrand) est plus cérébral. Quant à l’amour du Comte Édouard de Montray (Louis Salou), il est corrompu et vénal. Un seul est vrai et réciproque : celui de Garance et de Baptiste. Avec une exigence scientifique mise au service d’une passion et d’un engouement communicatif, l’auteure nous livre un éclairage nouveau et documenté sur ce chef d’œuvre poétique, élu meilleur film du premier siècle du cinéma, en mettant en regard le film avec le contexte historique de l’Occupation, les versions scénaristiques de Jacques Prévert, les décors d’Alexandre Trauner, la musique de Joseph Kosma, les costumes de Mayo.

L'auteur

Enseignante-chercheuse à l’université Gustave Eiffel, Carole Aurouet est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages dont Le Cinéma de Guillaume Apollinaire (Gremese), Prévert & Paris. Promenades buissonnières (Parigramme), Prévert et le cinéma (Les Nouvelles Éditions), Le Cinéma dessiné de Jacques Prévert (Textuel), Les Enfants du paradis. Le scénario original de Jacques Prévert (Gallimard), etc. Elle présente Les Enfants du paradis dans l’édition DVD/Blu-Ray (Pathé).