Carnets de textique



Ce groupement d'articles inédits, dont la parution est appelée à s'étendre au fil des ans, est inséré comme une rubrique spéciale dans le site https://jeanricardou.org/, consacré aux travaux d'un écrivain et théoricien qui mériterait de n'être pas seulement connu pour la phrase si souvent reprise "Le récit n'est plus l'écriture d'une aventure mais l'aventure d'une écriture".



Comme Jean Ricardou a notamment été l'initiateur de la textique, discipline ayant pour objectif de produire une théorie unifiante de l'écrit et des opérations d'écriture, il semble normal que le site fasse une place particulière à ce domaine. Outre la rubrique Textica, dédiée à une collection de livres mobilisant la discipline, les Carnets de textique assument un tel rôle en publiant progressivement des études qui ont pour point commun d'employer la méthode et les concepts de la textique. Lorsqu'elles ne sont pas entièrement nouvelles, elles n'ont encore fait l'objet que d'une diffusion restreinte, dans le cadre d'un séminaire ou d'un groupe de travail.



La capacité de ces recherches à montrer des facettes inhabituelles dans divers écrits mérite qu'un public plus large y ait accès, sans pour autant devoir s'initier à la théorie mobilisée. Il s'agit surtout d'analyses qui font apparaître des aspects inexplorés, dont la lecture se trouve ainsi renouvelée, l'exposé étant conduit comme une enquête minutieuse dont les étapes s'enchaînent.



Chacun des Carnets est introduit par une brève présentation, ou "esquisse", destinée à en préciser les circonstances et en résumer les enjeux.



Dans son ensemble, la rubrique est conçue comme interactive : elle ménage un dispositif d'échanges avec lecteurs et lectrices, de façon que chacune et chacun ait la possibilité de formuler des critiques et des remarques argumentées sur tel ou tel problème abordé dans l'un des carnets, ces commentaires et les réponses qui leur seront faites pouvant être à leur tour intégrés dans la publication.



Aux deux premiers carnets, parus en 2021, viennent de s'en ajouter deux autres, en février 2022.



• Carnet n° 1, "À l'enseigne des lettres", par Jean Ricardou : analyse très détaillée d'une maquette de couverture, où les lettres de l'alphabet sont agencées comme un motif abstrait, celle des dictionnaires "Le petit Robert" et "Le petit Robert 1" ; elle se propose d'établir la logique des successives décisions d'écriture ayant abouti à la mise au point de cet objet.



• Carnet n° 2, "Palinodies", par Jean-Claude Raillon : réflexion sur un dessin humoristique de Philippe Geluck, dont l'apparente simplicité recouvre un complexe cumul d'effets, qu'une exploration soigneuse et progressive est à même de déceler.



• Carnet n° 3, où s'enchaînent deux études concernant Recueillement de Charles Baudelaire, "Sur deux mots de Charles Baudelaire", par Daniel Bilous, puis "Analyse textique : comment faire ?", par Jean Ricardou : le repérage dans le poème d'un agencement verbal très localisé conduit à des investigations plus étendues qui multiplient les angles d'approche et amènent à s'interroger sur la manière dont peut être conduite l'observation d'un texte.



• Carnet n° 4, "L'invitation à récrire", par Jean Ricardou : examinant une initiative de remaniement sur L'invitation au voyage de Charles Baudelaire, afin d'évaluer sa compatibilité avec la logique du texte original, cette recherche se concentre d'abord sur la première strophe, pour en éclairer les agencements complexes et les effets de sens qui en résultent. Dépassant l'analyse du poème, l'enjeu du propos s'étend aux retombées sémantiques virtuelles que peuvent en général comporter les rimes, un problème rarement abordé. Puis la recherche s'oriente vers les liens qui rattachent L'invitation au voyage à d'autres pièces dans les Fleurs du Mal.



Il importe également de signaler, bien qu'elle ne relève pas de la textique, une autre rubrique récemment introduite, qui a pour titre Édifications minuscules. Elle est destinée à fournir diverses indications sur les multiples centres d'intérêt qui ont été pour Jean Ricardou un stimulant à ses activités comme penseur et producteur de fiction. Elle s'appuie notamment sur des conversations personnelles avec celui-ci, susceptibles d'avoir une résonance dans ses écrits et d'éclairer des aspect méconnus du personnage.



La sixième occurrence de ces Édifications minuscules est assortie d'un document précieux, autrement inaccessible : la première nouvelle de La Cathédrale de Sens, ayant pour titre Le lapsus circulaire, curieux et fourmillant récit, dont on pourra goûter les savoureuses circonvolutions et les savants miroitements, lors même que l'ouvrage, paru en 1988, est actuellement indisponible.

URL de référence

https://jeanricardou.org/carnets-de-textique/