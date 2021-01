Carine Roudière-Sébastien (dir.),

Quand Minerve passe les monts.

Modalités littéraires de la circulation des savoirs (Italie-France, Renaissance-XVIIe siècle),

Presses universitaires de Bordeaux, collection "S@voirs humanistes", 2021.

EAN13 : 9791030008005.

Date de parution en ligne : 18/12/2020

Nombreuses sont les études qui se sont intéressées aux échanges culturels, linguistiques et politiques entre la France et l’Italie, durant la Renaissance et jusqu’au XVIIe siècle. Mais, loin d’être épuisé, le sujet est ici abordé sous l’angle particulier des « textes de savoir » et de leur circulation selon diverses modalités « littéraires », avec toute la prudence que requiert ce terme anachronique.

Les articles réunis dans ce volume, sans prétendre à une quelconque exhaustivité, se fondent sur des études de cas – un savoir ou une science, une forme littéraire, un auteur – afin de suivre les processus de croisement, de créativité ou encore de réception qui résultent de l’élan formidable venu d’Italie et auquel la France de la Première Modernité tâche de répondre. Droit, astronomie, sciences médicales, naturelles ou d’éloquence, topographie, autant de disciplines qu’ont fréquentées des personnalités aussi diverses que L’Arétin, Rabelais, Gabriel Chappuys, Symphorien Champier, ou De Ryer, autant de genres littéraires « contaminés » (théâtre, poésie, traités, satires…) et dont les bouleversements posent les bases de notre rapport contemporain à la connaissance.

Ouvrage publié avec le concours de l’EA 4590 Il Laboratorio de l’Université Toulouse Jean Jaurès et de l’équipe de projet Hybridations Savantes de l’Université Bordeaux Montaigne.

Sommaire

1• Introduction,

par Carine Roudière-Sébastien

Première partie • À la croisée des Sciences et des Lettres,

par Carine Roudière-Sébastien

2• Fortune de « Témoins passent Lettres », de l’Italie à la France, du droit à la « littérature »,

par Olivier Guerrier

3• Astronomie et poétique : la métaphore des taches solaires au XVIIe siècle,

par Sabine Biedma

4• Influence italienne et satire médicale dans La Pastorale du berger Célidor et de Florimonde sa bergère (Béziers, 1629),

par Bénédicte Louvat

5• Au cœur de la perversion du pouvoir : le prince mélancolique dans la tragédie (Tristan, Du Ryer, Racine),

par Florent Libral

Deuxième partie • Nouvelles formes littéraires des savoirs,

par Carine Roudière-Sébastien

6• Emprunts, traductions, imitations : quelques exemples de la circulation des savoirs sur les éléments entre l’Italie et la France à la Renaissance,

par Violaine Giacomotto Charra

7• Comment l’esprit vient à l’éloquence : l’apophtegme plutarquien comme renouveau des artes dicendi à la Renaissance (Érasme, Pontano),

par Bérengère Basset

8• À la recherche de savoir. Les marginalia dans les collections de nouvelles,

par Enrica Zanin

Troisième partie • Passeurs de savoirs : portraits,

par Carine Roudière-Sebastien

9• Le traducteur insuffisant : Gabriel Chappuys « passeur » de la science civile italienne,

par Laurent Gerbier

10• « Elephantem libris sophisticis oneratum in Italiam agens... » : la médecine italienne dans le Bellum medicinale de Symphorien Champier,

par Alice Vintenon

11• L’Arétin francisé : appropriation des savoirs sexuels des Ragionamenti par la littérature érotique française du XVIIe siècle,

par Michèle Rosellini

12• Rabelais, romipète et gromaticien. Des ruines de Rome à la représentation des villes détruites dans les livres rabelaisiens,

par Carine Roudière-Sébastien

13• Bibliographie

Collection S@voirs humanistes ; numérique accessible gratuitement sur la plateforme universitaire (Université Bordeaux Montaigne) : https://una-editions.fr/

Directrice de la collection : Violaine Giacomotto-Chara

EAN html : 9791030008005

Pessac, ISSN : en cours

Open access immédiat et enrichi