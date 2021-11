Les contes en prose de Charles Perrault sont au programme du Capes de Lettres 2022, comme à celui de l'Agrégation de Lettres (avec une séléction de contes de fées de Marie-Catherine d'Aulnoy).

À destination des candidats à ces concours, la revue Féeries offre une bibliographie des articles qu'elle a publiés (en libre accès) sur ces auteurs et sur le genre du conte, ainsi que des comptes rendus critiques détaillés sur des ouvrages concernant ces sujets et auteurs.

Les articles sont téléchargeables.

I. Articles sur les auteurs au programme

Damay-Vissuzaine Valentine, « Division de l’espace et ouverture des corps : "Gracieuse et Percinet", "L’Oiseau bleu" (Madame d’Aulnoy) et "Plus Belle que Fée" (Mademoiselle de La Force), entre texte et image »,

L’illustration des contes, Féeries 11 | 2014, p. 147-169

https://doi.org/10.4000/feeries.942



Heidmann Ute, « Ces images qui (dé)trompent… Pour une lecture iconotextuelle des recueils manuscrit (1695) et imprimé (1697) des contes de Perrault »

L’illustration des contes, Féeries 11 | 2014, p. 47-69

https://doi.org/10.4000/feeries.937



Heidmann Ute, « Expérimentation générique et dialogisme intertextuel : Perrault, La Fontaine, Apulée, Straparola, Basile »

Le merveilleux français à travers les siècles, les langues, les continents, Féeries 8 | 2011, p. 45-69.

https://doi.org/10.4000/feeries.777



Heidmann Ute, « Reconfigurer les contes pour moraliser autrement. Fuseau, quenouille de verre et pantoufle de verre »

Contes et morale(s), Féeries 13 | 2016, p. 65-85.

https://doi.org/10.4000/feeries.997



Hourcade Philippe, « En relisant Mme d’Aulnoy conteuse »

Conte et poésie, Féeries 14 | 2017

https://doi.org/10.4000/feeries.1043



Mattazzi Isabella, « Barbe Bleue entre Charles Perrault et Amélie Nothomb. La réécriture littéraire comme miroir du monde sensible »

L’univers sensible des contes, Féeries 15 | 2018

https://doi.org/10.4000/feeries.1449



Moog Pierre-Emmanuel, « L’interdit salutaire à travers deux cas merveilleux : "Cendrillon" (Perrault) et "Les six cygnes" (Grimm)

Contes et morale(s), Féeries 13 | 2016, p. 87-115

https://doi.org/10.4000/feeries.998



Moog Pierre-Emmanuel, « Sœur Anne, je ne vois rien… qu’une poétique de la manipulation »

Conte et poésie, Féeries 14 | 2017

https://doi.org/10.4000/feeries.1189



Moog Pierre-Emmanuel, « Les personnages de Perrault, ou la finesse des émotions »

L’univers sensible des contes, Féeries 15 | 2018

https://doi.org/10.4000/feeries.1406



Reguig Delphine, « Seuils et continuité dans les Contes de Charles Perrault »

L’univers sensible des contes, Féeries 15 | 2018

https://doi.org/10.4000/feeries.1995



Sermain Jean-Paul, « Perrault, conteur en vers »

Conte et poésie, Féeries 14 | 2017

https://doi.org/10.4000/feeries.1041



Sermain Jean-Paul, « Poétique du récit : vie morale et sens moral dans les Contes de Perrault »

Contes et morale(s), Féeries 13 | 2016, p. 47-64

https://doi.org/10.4000/feeries.996



Sermain Jean-Paul, « Robes classiques et robes symbolistes, de "Peau d’Âne" aux avatars de "Barbe bleue"

L’univers sensible des contes, Féeries 15 | 2018

https://doi.org/10.4000/feeries.1285



Thirard Marie-Agnès, « De l’allée du Roi aux sentiers du bon sauvage : un parcours dans les contes de Madame d’Aulnoy »

Politique du conte, Féeries 3 | 2006, p. 59-74.

https://doi.org/10.4000/feeries.142



Velay-Vallantin Catherine, « Charles Perrault, la conteuse et la fabuliste : "l’image dans le tapis" »

Le Conte et la Fable, Féeries 7 | 2010, p. 95-121

https://doi.org/10.4000/feeries.759

II. Articles généraux

Boch Julie, « Le merveilleux sans la fable : sur les conceptions esthétiques de Fontenelle »

Le Conte et la Fable, Féeries 7 | 2010, p. 123-135

https://doi.org/10.4000/feeries.761



Bottigheimer (B.) Ruth, « Les contes médiévaux et les contes de fées modernes »

Le Conte et la Fable, Féeries 7 | 2010, p. 21-43.

https://doi.org/10.4000/feeries.753



Citton Yves, « La science illuministe du merveilleux : entre roman véritable et roman de magie »

Le conte, les savoirs, Féeries 6 | 2009, p. 21-46.

https://doi.org/10.4000/feeries.698



Defrance Anne, « L’illustration du conte merveilleux français des xviie et xviiie siècles : un objet de recherches en pleine expansion »

L’illustration des contes, Féeries 11 | 2014, p. 9-39

https://doi.org/10.4000/feeries.926



Defrance Anne, « La politique du conte aux xviie et xviiie siècles : pour une lecture oblique »

Politique du conte, Féeries 3 | 2006, p. 13-41.

https://doi.org/10.4000/feeries.137



Defrance Anne, « La réfraction des sciences dans le conte de fées »

Le conte, les savoirs, Féeries 6 | 2009, p. 63-86.

https://doi.org/10.4000/feeries.701



Defrance Anne, « Les premiers recueils de contes de fées »

Le recueil, Féeries 1 | 2003, p. 27-48.

https://doi.org/10.4000/feeries.66



Fournier Michel, « Le diable, le saint, le revenant et la fée : le conte de fées classique et la sécularisation de l’imaginaire merveilleux canadien-français »

Conte et croyance, Féeries 10 | 2013, p. 117-135

https://doi.org/10.4000/feeries.884



Gaillard Aurélia, « Contes en couleur »

Contes en couleur, Féeries 18 | 2021, à paraître.



Gaillard Aurélia, « Forcer le regard : violence et véhémence des illustrations de contes aux xviie et xviiie siècles »

L’illustration des contes, Féeries 11 | 2014, p. 245-257.

https://doi.org/10.4000/feeries.951



Gaillard Aurélia, « La clé et le puits : à propos du déchiffrement des contes et des fables »

Le Conte et la Fable, Féeries 7 | 2010, p. 179-192.

https://doi.org/10.4000/feeries.767



Gaillard Aurélia, « Que peuvent les savoirs pour le conte – et le conte pour les savoirs ? »

Le conte, les savoirs, Féeries 6 | 2009, p. 9-19.

https://doi.org/10.4000/feeries.696



Guilhem Armand, « Le cadeau, témoin d’amour dans les contes de fées (xviie-xviiie siècles) : un pacte ambivalent »,

Conte et cinéma, Féeries 17 | 2021, à paraître.



Heidmann Ute, « Vénus, la Barbe bleue et la Vierge Marie. Enquête intertextuelle et interculturelle sur une étrange filiation (Apulée, Basile, Perrault, La Force, Gretchen Wild et les frères Grimm) »

Le conte, les mythes antiques, la Bible, Féeries 16 | 2020

https://doi.org/10.4000/feeries.2682



Mainil Jean, « Conte et morale, ou Les nouveaux habits de la Moralité »

Contes et morale(s), Féeries 13 | 2016, p. 11-25

https://doi.org/10.4000/feeries.993



Mainil Jean, « Du parloir hollandais à la scène pragoise, en passant par la Bartholomew Fair : le merveilleux destin de « la plus mauvaise marchandise » du Siècle de Louis XIV ».

Le merveilleux français à travers les siècles, les langues, les continents, Féeries 8 | 2011, p. 9-18.

https://doi.org/10.4000/feeries.773



Mainil Jean, « Le sourire des fées : aux origines du merveilleux comique »

Le rire des conteurs, Féeries 5 | 2008, p. 9-24.

https://doi.org/10.4000/feeries.583



Mainil Jean, « "Mes amies les Fées" : apologie de la Femme savante et de la lectrice dans Les Bigarrures ingénieuses de Marie-Jeanne Lhéritier (1696)

Le recueil, Féeries 1 | 2003, p. 49-72.

https://doi.org/10.4000/feeries.68



Méchoulan Éric, « Le pouvoir féerique »

Conte et politique, Féeries 3 | 2004, p. 43-57.

https://doi.org/10.4000/feeries.138



Moog Pierre-Emmanuel, « Les contes, les mythes, la Bible, merveilleuses littératures »

Le conte, les mythes antiques, la Bible, Féeries 16 | 2020

https://doi.org/10.4000/feeries.2497



Perrin Jean-François, « Recueillir et transmettre : l’effet anthologique dans le conte merveilleux (XVIIe-XVIIIe siècle) »

Le recueil, Féeries 1 | 2003, p. 145-171.

https://doi.org/10.4000/feeries.203



Pintiaux Benjamin, Hippolyte et Cendrillon. La tragédie en musique est un conte

Le conte, la scène, Féeries 4 | 2007, p. 89-104.

https://doi.org/10.4000/feeries.293



Robert Raymonde, « L’insertion des contes merveilleux dans les récits-cadres »

Le recueil, Féeries 1 | 2003, p. 73-91.

https://doi.org/10.4000/feeries.70



Sempère Emmanuelle, « Je ne crois pas, mais quand même… Le paradoxal travail du conte »,

Conte et croyance, Féeries 10 | 2013, p. 9-23

https://doi.org/10.4000/feeries.879



Sempère Emmanuelle, « Le merveilleux à l’épreuve des sens : une phénoménologie sous contraintes (fin xviie siècle-xviiie siècle) »

Conte et poésie, Féeries 14 | 2017

https://doi.org/10.4000/feeries.1174



Sermain, Jean-Paul « Ce que les contes doivent aux fées. Liaisons anthropologiques »

Le Conte et la Fable, Féeries 7 | 2010, p. 193-201

https://doi.org/10.4000/feeries.768



Sermain Jean-Paul, « Fables, contes, nouvelles. Liaisons poétiques »,

Le Conte et la Fable, Féeries 7 | 2010, p. 9-19

https://doi.org/10.4000/feeries.752



Sermain Jean-Paul, « La face cachée du conte : le recueil et l’encadrement »

Le recueil, Féeries 1 | 2003, p. 11-25.

https://doi.org/10.4000/feeries.64

III. Comptes rendus critiques d’ouvrages

A. Sur les auteurs au programme

Badiou-Monferran Claire, Il était une fois l’interdisciplinarité. Approches discursives des Contes de Perrault, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. « Au cœur des textes », 2010, 279 p.

par Delphine Reguig-Naya

Féeries 8 | 2011, p. 208-216

https://doi.org/10.4000/feeries.786



Belmont Nicole et Lemirre Elizabeth (éd.), Sous la cendre – Figures de Cendrillon, anthologie établie et postfacée, Paris, Éd. José Corti, 2007, 423 p.

par Anne Defrance

Féeries 6 / 2009, p. 259-263

https://doi.org/10.4000/feeries.723



Escola Marc commente Contes de Charles Perrault, Gallimard, « Foliothèque 131 », 2005, 236 p.

par Jean-François Perrin

Féeries 3 | 2006, p. 387-390.

https://doi.org/10.4000/feeries.176



François Cyrille, Les voix des contes, stratégies narratives et projets discursifs des contes de Perrault, Grimm et Andersen, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, « coll. Mythographies et sociétés » 542, 2017, 541 p.

par Anne Defrance

Féeries 17 | 2021, à paraître.



Gheeraert Tony (éd.), Charles Perrault, Contes, texte établi, présenté et annoté, Paris, Honoré Champion, « Champion classiques », série « Littératures », 2012, 466 p.

par Anne Defrance

Féeries 10 | 2013, p. 297-298.

https://doi.org/10.4000/feeries.875



Gheeraert Tony, Perrault, Fénelon, Mailly, Préchac, Choisy et anonymes, Contes merveilleux, Textes établis, présentés et annotés, avec un conte anonyme édité par Raymonde Robert, « Bibliothèque des Génies et des Fées », vol. 4, Paris, Champion, 2005, 938 p.

par Delphine Reguig-Naya

Féeries 4 | 2007, p. 244-246.

https://doi.org/10.4000/feeries.443



Heidmann Ute et Adam Jean-Michel, Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier…, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le xviie siècle », 2010, 400 p.

par Jean Mainil

Féeries 7 | 2010, p. 216-219

https://doi.org/10.4000/feeries.746



Hoogenboezem Daphne M., Le conte de fées en images. Le rôle de l’illustration chez Perrault et Madame d’Aulnoy (1695-1800), Rodopi, Amsterdam / New York, 2014 (à paraître).

par Anne Defrance

Féeries 11 | 2014, p. 265-273

https://doi.org/10.4000/feeries.930



Jasmin Nadine (éd.), Contes des Fées, suivis des Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode

Édition critique, avec une introduction de Raymonde Robert, « Bibliothèque des Génies et des Fées », vol. 1, Paris, Champion, 2004, 1220 p.

par Anne Defrance

Féeries 3 | 2006, p. 371-376.

https://doi.org/10.4000/feeries.172



Jasmin Nadine, Naissance du conte féminin. Mots et Merveilles : les contes de fées de Madame d’Aulnoy (1690-1698), Champion, 2002, 800 p.

par Christelle Bahier-Porte

Féeries 1 | 2003, p. 178-182.

https://doi.org/10.4000/feeries.83



Mainil Jean, Madame d’Aulnoy et le rire des fées. Essai sur la subversion féerique et le merveilleux comique sous l’Ancien Régime, Paris, Kimé, 2001, 291 p.

par Anne Defrance

Féeries 1 | 2003, p. 182-187.

https://doi.org/10.4000/feeries.84



Norman Larry F. et Van Eslande Jean-Pierre (dir.), « Modernités de Perrault », Cahiers Parisiens / Parisian Notebooks, vol. 4, 2008, p. 190-288.

par Christelle Bahier-Porte

Féeries 7 | 2010, p. 212-215

https://doi.org/10.4000/feeries.745

B. Ouvrages généraux

Bottigheimer Ruth B. (éd.), Fairy Tales Framed, Early Forewords, Afterwords, and Critical Words, Suny Press, Albany (États-Unis), 2012, 254 p.

par Jean-François Perrin,

Féeries 9 | 2012, p. 299-303.

https://doi.org/10.4000/feeries.848



Bricout Bernadette, La Clé des contes, avec illustrations d’Olivier Besson, Paris, Seuil, 2005, 302 p.

par Anne Defrance

Féeries 5 | 2008, p. 151-153.

https://doi.org/10.4000/feeries.686



Courtès Noémie, L’Écriture de l’enchantement. Magie et magiciens dans la littérature française du xviie siècle, Honoré Champion, « Lumière classique », Paris, 2004, 764 p.

par Julie Anselmini

Féeries 2 | 2004, p. 308-314.

https://doi.org/10.4000/feeries.134



Eichel-Lojkine Patricia, Contes en réseaux : l’émergence du conte sur la scène européenne, Genève, Droz, 2013, 457 p.

par Emmanuelle Sempère

Féeries 11 | 2014, p. 259-265.

https://doi.org/10.4000/feeries.927



Fix Florence, Barbe-Bleue, esthétique du secret de Charles Perrault à Amélie Nothomb, Paris, Hermann, coll. « Savoirs/Lettres », 2014, 230 p.

Sultan Pierre, Les contes de Perrault sur le divan, Paris, Riveneuve, 2015, 235 p.

Kelen Jacqueline, Une robe de la couleur du temps. Le sens spirituel des contes de fées, Paris, Albin Michel, 2014, 335 p.

Comptes rendus croisés

par Pierre-Emmanuel Moog,

Contes et morale(s), Féeries 13 | 2016, p. 264-268.

https://doi.org/10.4000/feeries.1022



Gély Véronique, L’Invention d’un mythe : Psyché – Allégorie et fiction du siècle de Platon au temps de La Fontaine, Champion, 2006, 557 p.

par Christelle Bahier-Porte

Féeries 4 | 2007, p. 235-243.

https://doi.org/10.4000/feeries.433



Montfaucon de Villars (de) Henri, Le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes avec l’adaptation du Liber de Nymphis de Paracelse par Blaise de Vigenère, 1583), édition présentée et annotée par Didier Kahn, Paris, Honoré Champion, « Sources classiques, no 105 », 2010, 320 p.

par Jean-François Perrin

Féeries 10 | 2013, p. 273-278.

https://doi.org/10.4000/feeries.895



Poirson Martial et Perrin Jean-François (dir.), Les Scènes de l’enchantement, arts du spectacle, théâtralité et conte merveilleux (xviie-xixe siècles), Paris, Desjonquères, coll. « L’Esprit des Lettres », 2011, 410 p.

par Emmanuelle Sempère

Féeries 8 | 2011, p. 222-229.

https://doi.org/10.4000/feeries.791



Raphoz Fabienne, Des belles et des bêtes. Anthologie de fiancés animaux, Paris, José Corti, 2003. Anthologie éditée et commentée, 464 p.

Raphoz Fabienne L’Aile bleue des contes : l’oiseau, avec des illustrations de Ianna Andréadis, Paris, José Corti, 2009. Anthologie éditée et commentée. 544 p.

par Emmanuelle Sempère

Féeries 9 | 2012, p. 291-297.

https://doi.org/10.4000/feeries.842



Raynard Sophie, La Seconde préciosité. Floraison des conteuses de 1690 à 1756, Gunter Narr Verlag Tübingen, 2002, Biblio 17-130, 512 p.

par Anne Defrance

Féeries 2 | 2004, p. 314-318.

https://doi.org/10.4000/feeries.135



Reframing the Early French Fairy Tale. Marvels & Tales, Journal of Fairy Tales Studies

Vol. 19, 1, 2005, Wayne State University Press, Detroit, Michigan, 156 p.

par Jean-François Perrin

Féeries 4 | 2007, p. 263-267.

https://doi.org/10.4000/feeries.503



Seifert Lewis C., Fairy Tales, Sexuality and Gender in France (1690-1715). Nostalgic Utopias, Cambridge Studies in French, Cambridge University Press, 1996, 276 p.

par Jean-François Perrin

Féeries 1 | 2003, p. 192-198.

https://doi.org/10.4000/feeries.87



Sempère Emmanuelle, De la merveille à l’inquiétude : le registre du fantastique dans la fiction narrative au xviiie siècle, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Mirabilia », 2009, 611 p.

Par Christelle Bahier-Porte

Féeries 8 | 2011, p. 202-208.

https://doi.org/10.4000/feeries.784



Sermain Jean-Paul, Le Conte de fées du classicisme aux Lumières, Paris, Desjonquères, 2005, 286 p.

par Jean Mainil

Féeries 3 | 2006, p. 378-382.

https://doi.org/10.4000/feeries.174



Sermain Jean-Paul, Métafictions (1670-1730). La réflexivité dans la littérature d’imagination, Honoré Champion, 2002, 461 p.

par Jean-François Perrin

Féeries 1 | 2003, p. 198-202.

https://doi.org/10.4000/feeries.88