Camille Laurens : le labyrinthe et le kaléidoscope, Roman 20-50

études réunies par Isabelle Grell et Sylvie Loignon

collection "Actes" n° 17, 2020., Presses du Septentrion, 2020

EAN13 : 9782490889006

20,00 € — 200 p.

PRÉSENTATION

Réunissant les actes du premier colloque international consacré à Camille Laurens et croisant diverses approches de l'œuvre, ce volume se propose de s’intéresser aux figures centrales du labyrinthe et du kaléidoscope. Témoignant en effet des influences du polar et du romanesque, le labyrinthe fait signe vers la structure cognitive du mythe, quand le kaléidoscope désigne l’agencement de l’œuvre par fragments obsédants et le rapport à la réalité, entre fantasme et réel, entre réel et virtuel.

SOMMAIRE

Isabelle Grell et Sylvie Loignon : Explorer les abymes de l'identité et du réel

Ces absents-là

Jutta Fortin : De la mère comme hantise au mythe personnel : la "mère morte"

Johan Faerber : Leçons de ténèbres ou l'autofiction comme intervalle du vivant chez Camille Laurens

Sophie Jaussi : "Là je tiens une phrase d'homme" : Camille Laurens et la voix masculine

"J'écris vers vous": réception et poét(h)ique de l'autofiction

Karin Schwerdtner : Philippe, ou le labyrinthe "épistolaire" de Camille Laurens

Philippe Forest : Munchhausen, les craques et le coucou

"L'autre et moi, ça fait deux - et même davantage" : récits des différences sexuelles

Simona Crippa : Camille Laurens, l'inexplicable Pénultième

Annie Richard : Celle que vous croyez de Camille Laurens ou Fragments d'un discours amoureux au féminin ?

Mélissa Thériault : Perspective féministe dans les romans de Camille Laurens : celle en qui vous pouvez croire

"Ecrire, c'était ça la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait" (Marguerite Duras)

Yves Baudelle : Du classicisme

Stefana Squatrito : Langue et identité en question : brouillage identitaire et linguistique dans Romance nerveuse de Camille Laurens

Adrienne Angelo : Mourir sans mourir : la maladie de la mort et de l'amour dans Celle que vous croyez de Camille Laurens

"De vous à moi" : derrière les barricades

Olivier Steiner : Mystérieuses barricades

Entretien de Camille Laurens avec Isabelle Grell et Sylvie Loignon : "Dans ma bulle"

Isabelle Grell : Camille / Laurence, une créature de papier