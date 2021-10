Strasbourg

Call for papers

« Raccontare la Resistenza »

Entre avril 2019 et décembre 2021, les Universités de Lorraine et de Strasbourg ont organisé un cycle de conférences sur le thème « Raccontare la Resistenza ». Inaugurée par une leçon du poète Luciano Cecchinel, cette série de rencontres a été enrichie par l’apport de chercheurs provenant d’horizons divers, qui ont abordé le récit de/sur la Résistance sous plusieurs angles (la Résistance des femmes, les écrits des condamnés à mort, les représentations cinématographiques, etc.) et genres différents.

Cette expérience trouvera sa conclusion et son aboutissement en une Journée d’études, prévue (en présence ou en ligne, selon l’évolution de la situation sanitaire) le 29 mars 2022. Elle a pour but de rassembler les chercheurs (jeunes et confirmés) travaillant sur ce thème et de définir les perspectives critiques les plus récentes dans ce domaine d’étude.

Cet appel à communications s’adresse donc aux chercheurs et doctorants travaillant sur les différentes formes de récit autour de la Résistance (poésie, roman, autobiographie, témoignage, cinéma, théâtre, graphic novel, etc.).



Les propositions (15 lignes avec une courte bio-bibliographie de l’auteur) sont à envoyer, avant le 5 décembre, aux adresses suivantes :



frabetti@unistra.fr



laura.toppan@univ-lorraine.fr



Les langues de la Journée seront l’italien, le français et l’anglais. La confirmation d’acceptation de la part du Comité scientifique, sera envoyée avant le 31 décembre 2021.



Comité scientifique



Alberto Cavaglion (Université de Florence)

Estelle Ceccarini (Université d’Aix-Marseille)

Eleonora Conti (« Bollettino ‘900 », Italie)

Emanuele Cutinelli-Rendina (Université de Strasbourg)

Anna Frabetti (Université de Strasbourg)

Davide Mano (EHESS, Paris)

Laura Toppan (Université de Lorraine)

Giovanni Pietro Vitali (Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines)

Patrick Werly (Université de Strasbourg)