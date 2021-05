Université Justus-Liebig Giessen

Call for Papers : "...et que mon livre porte à la foule future": Anna de Noailles – Auteure de la Belle Époque, Actrice de la Modernité

Ort: Universität zu Gießen

Workshop I: 24./25. November 2021 (Virtuell oder in Präsenz)

Workshop II: 2./3. März 2022 (Virtuell oder in Präsenz)

Organisation: Prof. Dr. Kirsten von Hagen, Jana Keidel

Anna de Noailles

Zu ihren Lebzeiten war Anna de Noailles (1876-1933) eine der meist beachteten Akteurinnen im literarischen Feld der französischen Belle Époque. Seit dem großen Erfolg ihres ersten Gedichtbandes Le Cœur Innombrable (1901) wurden ihre Texte enthusiastisch rezipiert. 1921 verlieh ihr die Académie Française den „grand prix de littérature“. Anna de Noailles war zu ihrer Zeit sowohl angesehene Dichterin und Romanschriftstellerin als auch eine wichtige Förderin der Literatur und Künste. In ihrem prominenten Salon trafen namhafte KünstlerInnen und LiteratInnen der Pariser Avantgarde mit einflussreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Presse zusammen; sie unterstützte v. a. junge Autorinnen im männlich dominierten Literaturbetrieb. Als bekennende Europäerin, Sozialistin, und „Dreyfusarde“ ebenso wie als vehemente Kritikerin militärischer Invasionen bezog die Comtesse mit griechisch-rumänischer Herkunft auch gesellschaftspolitisch eine für ihre Stellung ungewöhnlich nonkonformistische Position. Im Anbetracht ihres vieldimensionalen Œuvres, ihrer außergewöhnlichen öffentlichen Präsenz und ihrer auch internationalen Popularität verwundert es, dass das Werk der Schriftstellerin bis heute von der Forschung kaum wahrgenommen wurde. Bislang sind hauptsächlich ihre lyrischen Texte und nur ansatzweise ihre drei Romane eingehender untersucht worden. Eine Untersuchung ihrer gesamten Prosa, welche die ästhetische Qualität und Originalität der Texte in den Mittelpunkt rückt, ist ein Desiderat der Forschung.

Workshop I: Anna de Noailles – Salondame und Autorin der Belle Époque

Ihr literarisches Schaffen wird hier insbesondere als eine künstlerische Praxis in den Blick genommen, für die die kritische Auseinandersetzung mit weiblicher Identität und Autorschaft konstitutiv ist. Diese Praxis wird eingeordnet in das Kräftefeld des Pariser Literaturbetriebs. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf ihrer Rolle als literaturpolitische Akteurin und auf der Funktion des literarischen Salons.

Anna de Noailles Stellung im literarischen Feld der Belle Époque

soziopolitische Dimension (weibliche Autorschaft/AutorInnenpolitik und literarische Selbst­reflexion

Anna de Noailles als Salonière

Anna de Noailles’ gesellschaftspolitisches Engagement

Anna de Noailles im Spiegel der Presse

Workshop II: Anna de Noailles Werk – intertextuelle Dimension

Workshop II vertieft die Betrachtung, wie Anna de Noailles sich in einen männlich geprägten Diskurs einschreibt, anhand einer komparatistischen und intertextuellen Studie, welche die Texte längst kanonisierter männlicher Autoren aus ihrem Umfeld heranzieht, wie die von Baudelaire, Jean Cocteau, André Gide, Francis Jammes oder Pierre Loti. Dabei sollen Austausch- und Ausschlussprozesse innerhalb eines Literaturbetriebs, in dem eine antagonistisch konzipierte Geschlechterdifferenz nach wie vor vorherrscht und zugleich Grenzüberschreitungen stattfinden, veranschaulicht werden. Zudem soll der Einfluss der deutschen Philosophie Schopenhauers oder Nietzsches hier eingehender untersucht werden.

Literatur und Ekstase/Rausch

Anna de Noailles zwischen Romantik und Moderne, Paganismus, Französischer Klassik und École romane, Symbolismus und Surrealismus

Anna de Noailles und Marcel Proust, Jean Cocteau, André Gide, Francis Jammes oder Pierre Loti

Einfluss deutscher Philosophen wie Schopenhauer, Nietzsche auf ihr Werk

Wir begrüßen Beiträge zu den oben genannten Themen.

Bitte senden Sie Ihr Exposé (300 Wörter auf Deutsch, Französisch oder Englisch) sowie eine kurze Bio-Bibliographie (150 Wörter) an Prof. Dr. Kirsten von Hagen (Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de) sowie an Jana Keidel (Jana.Keidel@romanistik.uni-giessen.de).

Dauer der Vorträge: 30-45 Minuten

Fristen:

Workshop I: bis zum 31. Juli 2021

Workshop II: bis zum 30. November 2021

Appel à communications : "...et que mon livre porte à la foule future": Anna de Noailles – Auteure de la Belle Époque, Actrice de la Modernité

Université Justus-Liebig Giessen

Atelier I: 24/25 novembre 2021 (en ligne ou en présence)

Atelier II: 2/3 mars 2022 (en ligne ou en présence)

Responsable: Kirsten von Hagen

Comité d‘organisation: Kirsten von Hagen, Jana Keidel

Anna de Noailles

De son vivant, Anna de Noailles (1876-1933) fut l'une des actrices les plus acclamées dans le domaine littéraire de la Belle Époque française. Depuis le grand succès de son premier volume de poésie, Le Cœur Innombrable (1901), ses textes ont été accueillis avec enthousiasme. En 1921, l'Académie française lui décerne le « Grand prix de littérature ». Anna de Noailles était une poète et romancière respectée à son époque ainsi qu'une importante promotrice de la littérature et des arts. Artistes et écrivains bien connus de l'avant-garde parisienne ont rencontré des personnalités influentes de la politique, des affaires et de la presse dans son salon; elle a soutenu de jeunes auteurs féminins dans le domaine de la littérature à prédominance masculine. En tant qu'Européenne, socialiste et « dreyfusarde » avouée, ainsi que critique véhémente des invasions militaires, la comtesse d'origine gréco-roumaine a également pris une position sociopolitique inhabituellement anticonformiste pour sa place dans la société. Au vu de son œuvre multidimensionnelle, de son extraordinaire présence publique et de sa popularité internationale, il est surprenant que l'œuvre de l'écrivain ait à peine été remarquée par les théoriciens à ce jour. Jusqu'à présent, principalement ses textes lyriques et seulement ses trois romans ont été rudimentairement examinés plus en détail. Un examen de l'ensemble de sa prose, qui met l'accent sur la qualité esthétique et l'originalité des textes, est un desideratum de recherche.

Atelier I : Anna de Noailles - femme de salon et auteure de la Belle Époque

Son œuvre littéraire y est notamment examinée comme une pratique artistique pour laquelle l'examen critique de l'identité féminine et de la paternité est constitutif. Cette pratique est classée dans la scène littéraire parisienne. Un accent particulier est mis sur son rôle politique littéraire et sur la fonction du salon littéraire.

Position d'Anna de Noailles dans le champ littéraire de la Belle Époque

dimension sociopolitique (auteur féminin / auteur politique et autoréflexion littéraire)

Anna de Noailles comme Salonière

engagement socio-politique d'Anna de Noailles

Anna de Noailles dans le miroir de la presse

Atelier II : Œuvre d'Anna de Noailles - dimension intertextuelle

Atelier II approfondit l'examen de la manière dont Anna de Noailles s'inscrit dans un discours dominé par les hommes sur la base d'une étude comparative et intertextuelle qui s'appuie sur les textes d'auteurs masculins, comme ceux de Baudelaire, Jean Cocteau, André Gide, Francis Jammes ou Pierre Loti. Cet atelier illustre les processus d'échange et d'exclusion au sein d'un mouvement littéraire dans lequel une différence de genre conçue de manière antagoniste prévaut toujours et en même temps des transgressions de frontières ont lieu. En outre, l'influence de la philosophie allemande comme celle de Schopenhauer ou Nietzsche doit également être ici examinée plus en détail.

littérature et extase / ivresse

Anna de Noailles entre romantisme et modernité, paganisme, classique français et École romane, symbolisme et surréalisme

Anna de Noailles et Marcel Proust, Jean Cocteau, André Gide, Francis Jammes ou Pierre Loti

influence de philosophes allemands tels que Schopenhauer, Nietzsche sur son travail

Modalités de soumission des propositions

Les propositions de communications (300 mots), en allemand, en français ou en anglais, devront être accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique (150 mots) et envoyées à : Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de et Jana.Keidel@romanistik.uni-giessen.de.

Durée des conférences : 30-45 minutes

Date limite des propositions :

Atelier I : 31 juillet 2021

Atelier II : 30 novembre 2021