Annie Ernaux est aujourd’hui, de façon incontestable, l’un des auteurs français les plus (re)connus dans le paysage littéraire contemporain, son œuvre est traduite dans de nombreux pays et couronnée par de multiples prix (récemment encore le Prix Prince Pierre de Monaco). Ce volume qui lui est consacré permettra tout à la fois de satisfaire les lecteurs les plus érudits mais également de répondre à la curiosité littéraire d’un public de plus en plus large et fidèle.

Mêlant regards critiques et interventions plus personnelles d’écrivains ou d’artistes, le Cahier explore autant les enjeux sociologiques, historiques et parfois psychanalytiques de l’œuvre d’Annie Ernaux que sa sensibilité intime. La multitude des intervenants, issus de milieux aussi divers que le cinéma, le théâtre, la littérature, la chanson et la recherche littéraire, vise à mettre en valeur les nombreuses facettes du travail d’Annie Ernaux. Certaines parties mettent l’accent sur des ouvrages précis, L’Événement, Les Années et Mémoire de fille,quand d’autres abordent les thématiques qui traversent toute l’œuvre ; écriture, voyages, engagement politique,…

De nombreux extraits inédits du journal d’écriture d’Annie Ernaux témoignent par ailleurs du regard sans cesse éveillé que l’écrivaine pose sur le monde.

