Cahiers Louis Dumur, n° 8

Le huitième volume des Cahiers Louis Dumur aura pour titre « Paris ». Il s’agira d’abord de voir comment Dumur s’intègre au milieu littéraire parisien et comment, en retour, Paris s’intègre à son œuvre. Qui ne se souvient des avertissements répétés d’Amélie Dumur-Berguer, mère de l’écrivain, des récriminations de sa famille et de certains de ses amis ? Qui n’a en mémoire la refondation du Mercure de France, aux côtés, entre autres, de Jules Renard et d’Alfred Vallette ? Comment oublier que Paris ouvre, dès le titre du premier « roman de guerre » de Dumur, la tétralogie consacrée au premier conflit mondial ? Autant d’indices, de pistes, de thématiques qu’il s’agit d’exploiter ou de creuser aujourd’hui.

Mais le thème retenu invite également à déborder l’œuvre de Dumur pour s’intéresser au contexte même de son éclosion, et de sa diffusion. Qu’était exactement le Paris de 1890 ? Et celui de 1914 ? Celui de 1930 ? Quels étaient les liens entretenus par le Mercure de France avec certains milieux politiques ? Qu’en était-il des salons, des restaurants, des cercles fréquentés par les écrivains ? Comment, aujourd’hui, lit-on cette période ? Comment voit-on, à cent ans de distance, cette ville qui se nomme Paris ?

Les propositions de communications peuvent être reçues jusqu’au 31 décembre 2020 et envoyées à nous-mêmes aux adresses suivantes : francoise.dubosson@heg.ch et francois.jacob@univ-lyon3.fr

Les articles pourront parvenir aux mêmes adresses avant le 30 avril 2021 pour une parution en novembre de la même année.