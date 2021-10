Fondée en 2004, l’association des Amis de Guéhenno vient de publier son huitième cahier. Il commence par présenter la démarche exemplaire de.deux professeurs de lycée, Jean-Pierre Aurières et Augustin d’Humières, des hommes de terrain, convaincus de leur mission. La section « Guéhenno dans le siècle » évoque « le dernier Guéhenno », celui de ses chroniques du Monde, et deux romans, La Septième Croix, d’Anna Seghers, M. L’Enfant du siècle d’Antonio Scurati, qui ne peuvent laisser ses lecteurs indifférents parce qu’ils ont des rapports étroits avec son refus de la bassesse humaine. Il y est également question du statut de la langue bretonne : Xavier Grall traitait Guéhenno de « vieille baderne » ayant contribué à étouffer la culture de son pays, ce que rappelle un panorama des perceptions de l’écrivain par ses contemporains, fermant la troisième partie du cahier, la section « Documents ». Figurent dans cette dernière un inédit d’Albert Thibaudet, l’auteur de La République des professeurs, son discours pour la distribution des prix du lycée d’Annecy en 1909, mais aussi plusieurs textes sur la Grande Guerre, dont un appel de Giono à lire le Journal d’un homme de 40 ans, un hommage à Louis Chadourne et Jules Romains, des « hommes contre » le nationalisme destructeur de l’Europe. À signaler parmi les comptes rendus, une étude sur Littérature du politique. De Paul Claudel à Jules Roy que vient de publier Jeanyves Guérin. Quant à la rubrique « Présences de Guéhenno », elle témoigne, si besoin était, que ce dernier, s’il n’est plus une figure centrale de notre vie intellectuelle, reste une référence nécessaire.



SOMMAIRE du numéro 8 des Cahiers Guéhenno



Éditorial



ENSEIGNER LA RÉPUBLIQUE ?



- Jean-Pierre Aurières, Faire vivre l’idée de la République

- Augustin d’Humières, Un défaut de République



GUEHENNO DANS LE SIECLE



- François Roussiau, Le dernier Guéhenno

- Jacques Thouroude Deux précis de décomposition (1942-2020)

- Jean-Kely Paulhan, Le Breton Guéhenno, professeur d’Europe ?

- Jacques Thouroude, Controverse : Annie Guéhenno et la langue bretonne



DOCUMENTS



- Annie Guéhenno, La distribution des prix (1974)

- Jean Giono sur le Journal d’un homme de 40 ans (1934)

- Jean Guéhenno, Conférence devant les aveugles de guerre (7 novembre 1917)

- Philippe Coutarel, Louis Chadourne ou la flamme ensevelie (sur Jules Romains, 21 avril 1917)

- Albert Thibaudet, Discours de distribution des prix du lycée Berthollet (1909)

- Envois, Alain Feutry et Société des Amis de Jean Giono

- François Roussiau, Guéhenno vu par…



Comptes rendus



- Didier Déleris, Littérature du politique. De Paul Claudel à Jules Roy, de Jeanyves Guérin

- Jacques Thouroude, Journal de guerre, de Paul Morand

- Jacques Thouroude, Un pays de barbelés, de Vladimir Pozner

- Alexis Buffet, Les Massacres de Paris, de Jean Cassou



Présences de Guéhenno



Cette rubrique est un choix d’informations récentes concernant de près ou de loin Guéhenno. Notre site Internet les présente dans leur totalité.



Alain-Bloch (Jean-Richard)-Bouché (Henri)-Cain (Julien)-Cantier (Jacques)-Cromwell (William Nelson)-Europe (revue)-Garçon (Maurice)-Halévy (Daniel et Marianne)-Kessler (George and Cora)-Knight (Ridgway)-Littérature bretonne en français-Longuet (Jean)-Olivera (Philippe)-Permanent Relief War Fund-Prost (Antoine)-Silone (Ignazio)-Spire (André)-Spire (Marie-Brunette)-Thibaudet (Albert)



Résumés en français et en anglais