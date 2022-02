Depuis près de trente ans, l’œuvre du poète François Jacqmin, décédé en 1992, ne cesse de voir grandir la place qu’elle avait déjà acquise de son vivant. Abondante (de très nombreux inédits existent à côté des recueils publiés), elle est doublement intemporelle et actuelle.

Ces Cahiers qui lui sont consacrés sont animés d’un double esprit : le respect du poète François Jacqmin et de son œuvre, le souci de les servir et de les faire mieux connaître. Ils sont le lieu de prépublications d’ensembles de poèmes inédits, de proses, de textes sur l’art et les artistes. Ils accueillent également des études sur l’œuvre, des témoignages, des documents (des correspondances), de l’iconographie. Ils ambitionnent d’enrichir l’expérience de lectrices et lecteurs, toujours plus nombreux, d’une œuvre hors du commun.

**



Sommaire du n° 2 :

- Sabrina Parent, La Poésie de François Jacqmin à la lumière de l’événement : le prisme de l’événement éclaire la poésie de l'auteur sous un jour inattendu, mais fécond, révélant la tension sublime du texte entre narrativité, lyrisme et figuralité.

-François Jacqmin, Aphorismes

-Gérald Purnelle, Voyager léger : François Jacqmin et l’aphorisme : l'article accompagne les aphorismes du poète en situant la place centrale de cette forme rhétorique dans son écriture.

- François Jacqmin, L’Interrogatoire: non daté, composé selon un mode rhétorique inhabituel chez Jacqmin, à savoir le dialogue, le texte donne à voir le poète conversant avec lui-même. Un tel texte récla­merait une exégèse approfondie, explorant les thèmes connus ou plus nouveaux qui le traversent, tels que l’angoisse, la fiction d’un rêve, la pré­sence onirique des autres…