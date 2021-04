Second appel à contributions

Cahiers Ferdinand de Saussure 74-75 (2021-2022)

Les Cahiers Ferdinand de Saussure (CFS), créés par la Société Genevoise de Linguistique en 1941 et repris par le Cercle Ferdinand de Saussure en 1957, sont une revue à périodisation annuelle et à comité de lecture qui se consacre à l’étude de la pensée et de l’héritage de Ferdinand de Saussure, entendus au sens large, et à l’actualité de la recherche en linguistique générale, en sémiologie et en histoire et épistémologie de la linguistique. Les Cahiers Ferdinand de Saussure sollicitent pour leur numéro 74-75 (2021-2022) des articles inédits, à vocation théorique, descriptive ou historiographique, relevant de ces domaines.

A côté des articles portant sur des thématiques libres, le numéro 74-75 des Cahiers Ferdinand de Saussure rendra hommage à Jean Starobinski récemment disparu (1920-2019). Une section thématique lui sera consacrée à l’occasion du cinquantenaire de la publication des Mots sous les mots. C’est pourquoi, après les nombreuses études et numéros de revues consacrés à l’œuvre critique de Jean Starobinski – Critique, 687-688 (2004), Littérature, 161 (2011), Critique, 853-854 (2018), Europe, 1080 (2019) – les Cahiers Ferdinand de Saussure sollicitent des articles portant plus spécifiquement sur les relations entre la pensée de Saussure et celle de Starobinski. Parmi les points que l’on pourra aborder :

Le rôle des sciences du langage, et spécifiquement de la pensée saussurienne, dans l’œuvre de Starobinski ;

Ses relations avec les linguistes et sémiologues de l’école de Genève et avec les linguistes de tradition saussurienne ou structuraliste ;

Le travail de Starobinski relatif aux anagrammes de Saussure ;

Sa réception, ses traductions, son influence, son actualité ;

etc.

Les articles, qu’ils soient sur une thématique libre ou pour la section thématique, sont à envoyer à comite@cercleferdinanddesaussure.org

Les articles soumis doivent se conformer aux normes éditoriales disponibles sur le site du Cercle Ferdinand de Saussure : instructions aux Auteurs. Les langues de la revue sont l’anglais et le français.

Calendrier :

31 octobre 2021 : date limite de réception des articles.

15 janvier 2022 : retour d’évaluation, notification aux auteurs.

Printemps 2022 : publication du numéro.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter le site du Cercle Ferdinand de Saussure (https://www.cercleferdinanddesaussure.org/) ou s’adresser à comite@cercleferdinanddesaussure.org

Second call for submissions

Cahiers Ferdinand de Saussure 74-75 (2021-2022)

The Cahiers Ferdinand de Saussure (CFS), founded by the Société Genevoise de Linguistique in 1941 and published by the Cercle Ferdinand de Saussure since 1957, is an annual journal, refereed and overseen by an editorial panel. It is devoted to the study of Saussure’s thought and heritage, broadly construed, and to current research in general linguistics, semiology and the history and epistemology of linguistics. For CFS volume 74-75 (2021-2022), we invite theoretical, descriptive or historiographic submissions in these areas.

In addition, CFS volume 74-75 will include a special thematic section in homage to Jean Starobinski (1920-2019), marking the fiftieth anniversary of his book Les mots sous les mots. For this section we invite articles bearing more specifically on the relationship between Saussure’s thought and Starobinski’s. Amongst the points which might be covered are :

The role of the language sciences, and specifically of Saussurean thought, in Starobinski’s work ;

His relationship to the linguists and semiologists of the Geneva School and with linguists of the Saussurean or structuralist traditions ;’

Starobinski’s work relating to Saussure’s anagram research ;

His reception, translations, influence, and ongoing relevance ;

etc.

Manuscripts, whether for the Starobinski section or on another theme, should be sent to comite@cercleferdinanddesaussure.org

Manuscripts must follow the style sheet available on the website of the Cercle Ferdinand de Saussure: instructions aux Auteurs. The languages of the journal are English and French.

Timetable:

31 October 2021: deadline for submitting manuscripts.

15 January 2022: authors sent referees’ evaluations and panel’s decision.

Spring 2022: publication of volume.

For further information, please consult the website of the Cercle Ferdinand de Saussure (https://www.cercleferdinanddesaussure.org/) or contact comite@cercleferdinanddesaussure.org