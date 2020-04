Cahiers de recherches médiévales et humanistes /

Journal of Medieval and Humanistic Studies

n° 37, 2019 – 1, varia

sous la direction de

Bruno Méniel, Silvère Menegaldo, Catherine Croizy-Naquet,

Katell Lavéant et Cécile de Morrée

Paris, Classiques Garnier, 2019, EAN : 9782406097006, 503 pages, 65,00 €

Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une perspective interdisciplinaire associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le Moyen Âge et la Renaissance.

Sommaire en ligne…

CONTER DES CROISADES DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

SOUS LA DIRECTION DE CATHERINE CROIZY-NAQUET

Catherine Croizy-Naquet

Introduction / Introduction 13

Anne-Marie Eddé

L’écriture des croisades dans l’historiographie arabe médiévale /

Writing the Crusades in medieval Arabic historiography 27

Massimiliano Gaggero

La Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier,

l’Eracles et la narration de la croisade / La Chronique d’Ernoul

et de Bernard le Trésorier, the Eracles, and the crusade narrative 53

Svetlana Luchitskaya

L’empereur Héraclius

vu par les chroniqueurs occidentaux du xiie siècle /

The Emperor Heraclius as seen by twelfth-century Western chronicles 75

Steven Biddlecombe

Joseph of Arimathea, Crusader? Hero? Benefactor? 97

Jennifer Gabel de Aguirre

L’écriture de la croisade dans la Chanson de la Première Croisade

d’après Baudri de Bourgueil / Writing the Crusades in the Chanson

de la Première Croisade d’après Baudri de Bourgueil 119

Helen J. Nicholson

The construction of a primary source.

The creation of Itinerarium Peregrinorum 1 143

Florence Tanniou

Entre guerre et paix. Rhétorique et usages de la parole

dans l’Histoire de l’Empereur Henri de Constantinople

d’Henri de Valenciennes /

Between war and peace. Rhetoric and uses of speech

in the Histoire de l’Empereur Henri de Constantinople

by Henri de Valenciennes 167

Nicholas Morton

Risking battle. The Antiochene frontier, 1100-1164 189

Philippe Buc

Evangelical Fundamentalist fiction and medieval crusade epics 211

Catherine Croizy-Naquet et Jean-René Valette

Thibaud ou les Croisades. Le feuilleton historique,

ou la croisade revisitée à « usage commun » /

Thibaud ou les Croisades. Historical dramas,

or the Crusades revisited for “common use” 233

*

LES FESTIVITÉS JOYEUSES ET LEUR PRODUCTION LITTÉRAIRE :

PRATIQUES PARODIQUES EN SCÈNE ET EN TEXTES,

EN FRANCE ET EN EUROPE (XVIE-XVIIIE S.) /

JOYFUL CELEBRATIONS AND THEIR LITERARY PRODUCTION :

PARODIC ON-STAGE AND TEXTUAL PRACTICES IN FRANCE AND EUROPE

(SIXTEENTH–EIGHTEENTH CENTURIES)

SOUS LA DIRECTION DE KATELL LAVÉANT ET CÉCILE DE MORRÉE

EDITED BY KATELL LAVÉANT AND CÉCILE DE MORRÉE

Katell Lavéant et Cécile de Morrée

Introduction / Introduction 275

Jelle Koopmans

L’objet de nos recherches ou l’unité d’analyse /

Our research object, or our unit of analysis 285

Jérémie Bichüe

Parodie, rituel satirique et culture joyeuse

dans la querelle Marot-Sagon (1534-1538) /

Parody, satiric ritual, and joyful culture

in the quarrel between Marot and Sagon (1534–1538) 297

Jean-Yves Champeley

La justice de l’abbaye de Maugouvert.

xvie-xviiie siècles, Dauphiné, Lyonnais et Savoie /

Justice in the Abbeys of Misrule.

Sixteenth–eighteenth centuries, Dauphiné, Lyonnais, and Savoie 315

Éric Négrel

Le théâtre à l’envers de Maugouvert. Impuissance

masculine et chevauchée de l’âne au xvie siècle /

The Upside Down Theater of the Abbeys of Misrule. Male Powerlessness

and Riding Backwards on a Donkey in the Sixteenth Century 333

Katja Gvozdeva

Les sacrifices parodiques et les brigate siennoises du xvie siècle. Représentations festives et littéraires /

Parodic sacrifices and Sienese brigate in the sixteenth century.

Celebratory and literary representations 357

Olivier Spina

Les « Grands Noëls » des Inns of court londoniens

sous Élisabeth Ire (1558-1603), entre parodie et satire /

The “Christmas Revels” of the London Inns of Court

under Elizabeth I (1558–1603). Between parody and satire 387

Rozanne Versendaal

La fonction de la mise en scène de l’abbaye joyeuse

dans le mandement joyeux français (xvie siècle) /

The function of the representation of the joyful abbey

in the joyful French pastoral letter (sixteenth century) 417

Paul J. Smith

Rabelais à Leyde au début du xviiie siècle. Parodie et

collectivité joyeuse dans la Lyste van rariteiten d’Anna Folie /

Rabelais in Leiden at the beginning of the eighteenth century.

Parody and joyful community in Anna Folie’s Lyste van rariteiten 439

*

VARIA

Raffaele Ruggiero

Les premières phases de la transmission du Prince de Machiavel /

The initial phases of the transmission of Machiavelli’s Prince 465

Résumés/Abstracts 493