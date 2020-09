Frédéric Aubrun et Vladimir Lifschutz

Morphologie du récit super-héroïque à l'épreuve de la transmédialité : du médium bédéique à la série, que sont nos héros devenus ? Les cas de Gotham (2014) et Watchmen (2019). Morphology of the superheroic narrative vs. transmediality : from comic books to series, what have our heroes become ? The cases of Gotham (2014) and Watchmen (2019)