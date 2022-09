Cahiers de L'Herne : François Cheng

Sous la direction d'Olivia Mauriac

Depuis les années 1970, François Cheng a construit pas à pas une œuvre riche et complexe à la croisée de l’Orient et de l’Occident, du taoïsme et du christianisme, de la poésie et de la fiction. Son écriture singulière irrigue la littérature française d’une voix limpide et vivifiante qui résonne au travers d’une œuvre polymorphe : poésie, fiction, essais, calligraphie… Le format d’un Cahier de L’Herne est propice pour interroger ce parcours singulier. Comprenant des interventions extrêmement variées autour de la figure de l’écrivain et de son œuvre, mêlant regards critiques et interventions plus personnelles d’écrivains ou d’artistes jalonnés d’un grand nombre d’inédits de l’auteur, ce volume permet aux lecteurs de prendre la mesure de cette œuvre marquante.

Les thématiques essentielles dans l’œuvre de François Cheng (la spiritualité, la nature, la religion…) s’entremêlent au fil des pages pour faire entendre la voix du poète, mais aussi celles du penseur et de l’artiste.

