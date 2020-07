Cahiers d’études nodiéristes, 2020 – 1, n° 9,

« Une alliance adultère », scène historique et poème dramatique, ou le théâtre sans la scène (1747-1833)

sous la direction de Stéphane Arthur

Paris, Classiques Garnier, coll. Cahiers d’études nodiéristes, 2020

Résumés…

DOSSIER / SPECIAL REPORT

« ‘‘UNE ALLIANCE ADULTÈRE’’ : SCÈNE HISTORIQUE ET POÈME DRAMATIQUE, OU LE THÉÂTRE SANS LA SCÈNE (1747-1833) » /

“‘AN ADULTEROUS ALLIANCE’: THE ‘SCÈNE HISTORIQUE’ AND THE DRAMATIC POEM, OR THEATER WITHOUT THE STAGE (1747–1833)”

Stéphane Arthur

Introduction. Le théâtre sans la scène /

Introduction. Theater without the stage 13

Pierre Dupuy

Alfred de Vigny, « Le Cor ». Poésie, théâtralité, musicalité /

Alfred de Vigny, “Le Cor”. Poetry, theatricality, musicality 19

Didier Souiller

La scène historique à la lumière du théâtre historique baroque. Angleterre élisabéthaine et Siècle d’Or espagnol /

The “scène historique” in the light of Baroque historical theater.

Elizabethan England and the Spanish Golden Age 33

Stéphane Arthur

Gain-Montaignac, ou le théâtre sans la scène /

Gain-Montaignac, or theater without a stage 53

Jean-Philippe Llored

Histoire et représentation dans la trilogie de Vitet /

History and representation in Vitet’s trilogy 65

Sophie Mentzel

Les « scènes historiques » sous la Restauration

ou le retour du refoulé de l’histoire /

“Scènes historiques” under the Restoration,

or the return of the historical repressed 85

Valentina Ponzetto

Le « spectacle dans un fauteuil » de George Sand.

Entre scène historique et poème dramatique /

George Sand’s “spectacle in an armchair”.

Between “scène historique” and dramatic poetry 99

Esther Pinon

L’Ahasvérus de Quinet ou les marches de l’Histoire /

Quinet’s Ahasvérus, or the steps of history 115

Georges Zaragoza

Le Dernier banquet des Girondins.

Étude ou scène historique ? /

Le Dernier banquet des Girondins.

Historical study or ‘scène historique’? 125

MISCELLANÉES / MISCELLANEOUS

Véra Milchina

Encore une source de Cyrano de Bergerac

d’Edmond Rostand /

Yet another source of Edmond Rostand’s

Cyrano de Bergerac 147

COMPTES RENDUS / REVIEWS

Anne Kupiec, Charles Nodier, le politique masqué

(Georges Zaragoza) 157

Pierre Loubier, « Bannis, proscrits, exilés », Orages

(Caroline Raulet-Marcel) 161

