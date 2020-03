L'art sous contrôle

Nouvel agenda sociétal et censures militantes

Carole Talon-Hugon

PUF

Date de parution: 08/05/2019

Nombre de pages: 144

ISBN: 978-2-13-081782-6

Après des décennies de transgressivité, l’art est plongé ces dernières années dans une atmosphère de moralisation. Un nombre grandissant d’œuvres affichent désormais haut et fort des intentions morales. L’artiste indifférent ou provocateur a largement cédé la place à la figure de l’artiste vertueux et engagé. Ce tournant moralisateur s’exprime également dans la montée en puissance de la critique morale et de la censure des œuvres.

Mais l’art peut-il s’assigner des buts éthiques et être jugé sur des critères moraux ? Carole Talon-Hugon dresse un état des lieux de ce nouvel agenda sociétal de l’art contemporain et procède à une éclairante mise en perspective historique.

La question est bien de savoir ce que l’art et l’éthique ont à gagner ou à perdre à placer ainsi l’art sous contrôle.

Sommaire:

INTRODUCTION

PARTIE I – ÉTAT DES LIEUX

1 – L’AGENDA SOCIÉTAL DE L’ART CONTEMPORAIN

Le combat LGTB

La cause féministe

La lutte postcolonialiste

Le drame des migrants

La conscience écologique

Intersectionnalité

Art sociétal et institutions culturelles

2 – LA CRITIQUE ET LA CENSURE ÉTHIQUES

Des plaintes touchant à tous les arts

Des formes radicales et inédites de protestation

PARTIE II – PERSPECTIVES HISTORIQUES

3 – CONTRASTES

La neutralité éthique des modernes

Art formaliste et autoréflexif

De la transgression en art

Haro sur la censure

4 – RETOUR À UN PASSÉ PLUS LOINTAIN ?

L’époque ancienne d’un art sous l’autorité de l’éthique

Critique morale et censure éthiques

Le tournant éthique d'aujourd'hui ne renoue pas ave le passé

PARTIE III – L’ART SOCIÉTAL PEUT-IL REMPLIR LES MISSIONS QU’IL SE DONNE ?

5 – DE L'EFFICACITÉ DES ARTS

Agir par l’artisticité ?

Le pouvoir des contenus

6 – INSTALLATIONS ET ART DOCUMENTAIRE

Symboles, sens caché et outils de lecture

L'art documentaire

La concurrence des autres mediums non artistiques

Des pouvoirs pragmatiques de l’art

PARTIE IV – L'ART COLONISÉ PAR LA MORALE

7 – COMMENT UNE ŒUVRE PEUT-ELLE ÊTRE DITE IMMORALE

Le délicat problème de la qualification d'immoralité

Cinq chefs d'accusation

8 – MORALISME RADICAL VERSUS MORALISME MODÉRÉ

La tentation d'une relecture moralement intégriste de l'histoire de l'art

Pour un moralisme modéré

CONCLUSION. Sur la balkanisation de la culture

*

Carole Talon-Hugon, professeur, membre de l’Institut universitaire de France, enseigne la philosophie à l’université de Paris-Est-Créteil. Elle est présidente de la Société française d’esthétique et directrice de publication de la Nouvelle revue d’esthétique. Aux Puf, elle est l’auteur de la série Une histoire personnelle et philosophique des arts (2013–2018), de Morales de l’art (2011) ainsi que des Théoriciens de l’art (2017).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…