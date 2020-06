Littératures dominicaines en mouvement. Les performances littéraires de Rita Indiana et Rey Andújar

Catherine Pélage

Presses universitaires de Rennes, coll. "Mondes Hispanophones", 2020.

En France, la République dominicaine est associée à des plages paradisiaques et aux hôtels all inclusive apparus dans les années 1990. Cette vision masque la richesse culturelle du pays et sa littérature en pleine expansion. Depuis la République dominicaine ou la diaspora, des auteurs remportent un succès croissant dans la Caraïbe et aux Etats-Unis.Cet ouvrage se penche sur une littérature méconnue en Europe et explore les productions de Rita Indiana et Rey Andújar.

Ils sont nés en République dominicaine en 1977 et vivent à l'extérieur du pays, à Porto Rico et Chicago. Ils sont écrivains mais Rita Indiana est connue en tant que chanteuse et tous deux sont performers, ce qui influe sur leurs oeuvres littéraires spectaculaires. Le concept de performance littéraire défini comme une écriture reposant sur une présence centrale du corps en mouvement, une volonté d'ouverture au monde et de décloisonnement, permet d'appréhender ces textes qui défient les canons en vigueur, déstabilisent les discours officiels et repensent les problématiques actuelles.

Les auteurs créent des espaces littéraires scéniques et syncrétiques s'inscrivant dans une tradition caribéenne renouvelée. Ce livre pose ainsi des jalons pour l'étude de la littérature dominicaine et caribéenne très contemporaine.