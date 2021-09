Clélia Nau, Machine-aquarium. Claude Monnet et la peinture submergée.

Paru le 10 septembre 2021.

Editions MētisPresses

Coll. "Voltige libre"

224 p. – 32 CHF • 28 € – ISBN : 978-2-940563-95-1

C’est un étrange diorama liquide qui enveloppe le visiteur des Nymphéas de l’Orangerie, confronté à cette eau de pigments comme au pan vitré d’un aquarium. L’aquarium, c’est cette machine à voir autrement, où les choses vont comme en apesanteur et flottant, et qui inspire aussitôt par la nouveauté de son spectacle la peinture et le cinématographe naissant.

Perçu par les artistes, les philosophes et les écrivains de la fin du XIXe siècle comme un dispositif «mental» ouvrant sur les profondeurs de l’âme, frayant avec ce qu’on commence tout juste d’appeler l’inconscient, l’aquarium est une véritable clé qui permet de repenser tout l’œuvre tardif de Claude Monet.

À l’instar d’un Proust ou d’un Bergson, le peintre des Cathédrales et des Nymphéas s’est engagé dans des relations bien plus intimes, bien plus complexes qu’on ne l’a dit, avec le rêve, l’interrègne, la mémoire et la durée.

Clélia Nau est ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée de philosophie et docteur de l’E.H.E.S.S. Elle enseigne l’esthétique et l’histoire de l’art au sein du département «Lettres, Arts, Cinéma» de l’Université de Paris.

Voir la table des matières.