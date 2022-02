Le philologue allemand Carl Meissner (1830–1900), connu pour sa célèbre Phraséologie latine, est aussi l’auteur d’un volume qui prend pour objet les synonymes latins : ouvrage pédagogique plus que traité théorique, il est conçu pour faciliter l’apprentissage du vocabulaire latin. En tissant des liens entre les mots, qu’il s’agisse de similitudes ou de distinctions, ce Petit traité des synonymes se révèle fort utile tant pour la version que pour le thème. Mieux discerner les nuances de sens permet en effet de mieux maîtriser les langues, de comprendre et d’interpréter les textes plus finement.



Le livre allemand fut traduit en français par le Belge Pierre Altenhoven en 1894 (puis cette édition fut revue et augmentée en 1913 et en 1932) : c’est donc la quatrième édition d’un ouvrage qui, après avoir fait ses preuves auprès des élèves et des professeurs, est aujourd’hui une nouvelle fois complété, avec 200 entrées révisées par des spécialistes de l’enseignement du latin.



PUBLIC CIBLE



Cet ouvrage prend appui sur les synonymes latins et favorise ainsi l’assimilation du vocabulaire de la langue latine : dès l’athénée ou le lycée, les professeurs aussi bien que leurs élèves trouveront dans ce livre un outil précieux. Les étudiants du Supérieur, dans les universités (licence et master) et les classes préparatoires aux grandes écoles, celles et ceux qui préparent les concours de l’enseignement ainsi que les autodidactes et autres amateurs de langues anciennes pourront également faire leur miel de ce parcours essentiel à travers la Synonymia latine.



COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION



Cette quatrième édition est revue, corrigée, remaniée et augmentée par Anaelle Broseta, Louisa Laj, Jérémie Pinguet et Nicolas Redoutey, avec la collaboration de Clément Barnavon, Olivier Espié et Christine Vulliard. Préface de Christelle Laizé-Gratias.



Cet ouvrage a été publié avec l’aimable soutien du laboratoire CPTC de l’Université de Bourgogne à Dijon, du laboratoire HiSoMA de l’Université de Lyon – Université Jean Monnet Saint-Étienne, du laboratoire « Cultures – Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge » (CEPAM – UMR 7264) du CNRS et de l’Université Côte d’Azur à Nice, et de l’Association régionale des enseignants de langues anciennes de l’Académie de Lyon (ARELAL‑CNARELA).



TABLE DES MATIÈRES



Préfaces



Préface à la présente édition

Préface à la première édition (1894)

Préface à la deuxième édition (1913)

Préface à la troisième édition (1932)



Introduction



Meissner et Altenhoven

De l’utilité des synonymes

Sur cette nouvelle édition

Au sujet des étymologies



Première partie. Petit traité des synonymes latins



[1] admirer [2] affranchi [3] âge [4] agréable [5] aider, assister, secourir [6] aimer [7] ambition [8] ami, compagnon, allié [9] animal, bête [10] annuel, anniversaire [11] apprendre [12] argent, monnaie [13] armée [14] armes [15] arriver [16] assemblée, réunion, conseil [17] assiéger [18] au-delà [19] autres [20] avis, opinion, vote [21] avouer, déclarer [22] beau [23] bétail [24] bientôt, sous peu [25] blâmer, reprocher [26] blanc, noir [27] bon, bienveillant, honnête [28] bonheur [29] bras [30] brûler [31] cadavre [32] cadeau, don [33] campagne, champ [34] (à) cause de [35] célèbre, illustre [36] certainement, sûrement [37] cesser, négliger [38] chemin, route [39] choisir, élire [40] colère (se mettre en) [41] commencer [42] conter, raconter [43] convenable, propre à [44] corriger, améliorer [45] coutume, habitude, usage [46] craindre [47] croire, penser [48] décider [49] demander [50] dépouiller, priver [51] dernier [52] deux [53] devant, en présence de [54] devenir [55] devoir, falloir [56] différent, divers [57] discours, parole, conversation [58] discuter, débattre [59] dommage [60] droit [61] école [62] écrivain, auteur, historien [63] élever, instruire [64] éloquent, bavard [65] empêcher [66] employer, utiliser [67] encore [68] enfants [69] enfin, en un mot, bref [70] en même temps, ensemble [71] ennemi [72] ensuite [73] enterrer [74] entreprendre [75] en vain, inutilement [76] épouser [77] esprit, caractère, tempérament [78] État [79] éternel [80] étoile [81] étranger [82] faible [83] fait, forfait, crime [84] faute, erreur [85] faveur [86] feindre, simuler [87] femme [88] fin [89] flatter [90] force(s), énergie, vigueur [91] forme, figure [92] fou, insensé, furieux [93] foudre [94] fruit(s) [95] grand [96] hasard, sort, destin [97] histoire [98] homme [99] honorer, respecter, adorer [100] ignorant [101] impôt, tribut [102] joie [103] (un) jour, autrefois [104] laisser, abandonner [105] léger, lourd [106] lettre [107] (depuis) longtemps [108] lumière [109] lutte, combat, débat [110] maître, esclave [111] maladie [112] manquer, faire défaut [113] manquer de, être privé de [114] mauvais, méchant [115] menacer [116] mépriser [117] modération, modestie [118] (au) moins [119] monde, univers [120] montrer [121] mort [122] mot [123] mur [124] naturel [125] noble [126] nommer [127] nourriture, aliments [128] (de) nouveau [129] nouveau [130] obéir [131] obtenir [132] orateur [133] ordonner [134] parent [135] paresse [136] parler [137] parti [138] pas [139] paternel [140] pauvre [141] (à) peine [142] perdre [143] permettre [144] peste, fléau, ruine [145] peu (sens temporel) [146] peuple, nation [147] pire [148] plus [149] plus de, plusieurs [150] poème [151] porte [152] porter [153] premier [154] prendre, enlever [155] presque [156] preuve [157] prix, valeur [158] profond, haut [159] promettre [160] publiquement, ouvertement [161] puissance, pouvoir [162] punition, châtiment [163] quelqu’un [164] reconnaître [165] règne [166] remarquable [167] remerciement, reconnaissance [168] repos, loisir, paix [169] riche [170] rive [171] royal [172] rusé [173] sacré, saint [174] sang [175] science [176] serment [177] seulement (ne… que) [178] soigneux [179] souhaiter, désirer [180] (se) souvenir [181] statue [182] suivre, succéder [183] sûr, certain [184] surtout [185] (se) taire [186] terre [187] tout, entier, complet [188] travail [189] tristesse [190] tromper [191] trouver, inventer [192] tuer [193] vêtement [194] vide [195] vieux, ancien [196] ville [197] voir, regarder, examiner [198] voisin [199] volontairement, spontanément [200] noms de peuples



Deuxième partie. Utilitaires



Bibliographie indicative

Biobibliographie des collaboratrices et collaborateurs de cette réédition

Remerciements

Index des mots français

Index des mots latins

Liste des temps primitifs des verbes mentionnés







POUR PROFITER DU PRIX SPÉCIAL



Pour profiter du prix spécial avant parution de cet ouvrage, il suffit de verser, AVANT LE 15 MARS 2022, le montant suivant sur notre compte BE86 3101 4641 7950 (BBRUBEBB100), avec la communication "LCA33" (frais d'envoi compris) :

• BELGIQUE : 35,50 €

• FRANCE / NL / DE : 38,50 €

• SUISSE / IT / ESP : 48,50 €



et d'envoyer vos coordonnées à commandes@safran.be.



Un lien de suivi du colis vous sera communiqué lors de l'expédition de l'ouvrage.



* Offre uniquement réservée aux particuliers et pour un paiement qui nous parvient avant le 15 mars 2022.