Michel Houellebecq est-il un écrivain-prophète ? En quoi La Possibilité d'une île réinterroge-t-elle l'existence du divin ? Comment l'Islam est-il perçu dans Plateforme et Soumission ?

Scientifique de formation, positiviste par conviction, l'écrivain semble avoir cru un moment que la science pourrait se substituer aux religions traditionnelles. Et pourtant, toute son œuvre est hantée par cette question, héritée d'Auguste Comte, de la religion comme unique ciment possible du corps social.

Cet ouvrage, auquel ont participé plusieurs spécialistes issus de disciplines différentes (Littérature française, littératures comparées, Histoire, Sciences politiques, Philosophie, théologie...) se donne pour but de sonder l'horizon religieux de son œuvre. À l'évidence, religion et littérature apparaissent comme deux espaces de résistance face à la perte de sens qui afflige le monde contemporain. Et si la littérature, en proposant d'atteindre une forme de vérité, nous permettait d'accéder à une certaine transcendance ?

Table des matières

Avant-propos (C. Julliot et A. Novak-Lechevalier)

I. Religions de M. Houellebecq ?

1. Foi et positivisme

La religion positiviste, d'Auguste Comte à Michel Houellebecq (J. Grévy) Le roman d'anticipation comme grille de lecture du faity religieux : H-G. Wells et M. Houellebecq (M. Hug) Houellebecq et la critique de l'individualisme (C. Grosdanis)



2. Fictions de la religion





Un drôle de paroissien : Houellebecq poète catholique ? (O-T. Venard) Une littérature sans Dieu : la religion problématique de Michel Houellebecq (P. Frei) L'"amant malheureux" de la religion : une lecture de Sérotonine (M. Vibe Skagen et K. Skagen) Une impossible conversion ? Michel Houellebecq, la sacramentalité des femmes et l'obsolescence du catholicisme (Y. Raison du Cleuziou)



II. Le Moment Soumission

3. Un Islam politique

L'insertion de l'Islam dans la problématique houellebecquienne (B. Viard) L'insoutenable légèreté de (la) Soumission (S. Triaire) Le despotisme doux de Soumission : que change vraiment l'Islam ? (C. Julliot)



4. Lectures croisées

Insoumission de Michel Houellebecq : la récriture ironique d'une conversion religieuse (B. Bourgeois) Mission ou Soumission : perspectives interculturelles et interprétations croisées (M. Stemberger) Soumission : "Ce n'est pas la fin du monde" (M. Blaise)



III. Entretien avec Michel Houellebecq

"Prendre sur soi le négatif" (avec A. Novak-Lechevalier)