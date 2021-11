Une étude pluridisciplinaire inédite du couple texte-image dans sa dimension politique, depuis le militantisme du début du XXe siècle jusqu'aux luttes de « visibilité » des minorités.

Comment la culture visuelle instruit-elle le débat politique ? À la fois outil d'information, de propagande, de contre-pouvoir et d'éveil des consciences, le phototexte – dispositif formel alliant photographie et texte, et instaurant par son assemblage une unité de sens – s'inscrit pleinement dans la construction médiatique de nos démocraties contemporaines. Slogans, affiches, tracts, pamphlets, interventions urbaines ou physiques, grèves, manifestations sont autant d'artefacts révélant que la mémoire militante s'éprouve aussi dans une reconfiguration créative articulant le texte et l'image.

Dressant un panorama riche et varié de cent ans de luttes par la photographie et le texte, ce recueil pluridisciplinaire et international rassemble dix-huit essais inédits faisant le point sur le phototexte. Du photomontage antifasciste des années 1910 aux stratégies de visibilité sur les réseaux sociaux en passant par son instrumentalisation au service des luttes féministes, antiracistes et indépendantistes, l'ouvrage propose une histoire de l'engagement social, visuel et créatif.

Édité par Charlotte Foucher Zarmanian et Magali Nachtergael.

Textes de Aurélie Arena, Elsa Bachelard, Mathilde Bertrand, Thomas Bertail, Louis Boulet, Clara Bouveresse, Chloé Conant-Ouaked, Taous R. Dahmani, Paul Edwards, Charlotte Foucher Zarmanian, Rosanna Gangemi, Marion Gautreau, Benoit Jodoin, Léo Muelle, Magali Nachtergael, Shawn Michelle Smith, Andy Stafford, Galia Yanoshevsky.