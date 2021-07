Christine Dupouy,

Guy Goffette. Éloge pour une poésie de province

Hermann, 2021

Paru le 21/07/2021

ISBN : 9791037008787 — 178 p.

Apparu sur la scène littéraire au tournant des années quatre-vingt, Guy Goffette s’est imposé comme une figure majeure de la poésie contemporaine française. D’origine belge, il a publié la quasi-totalité de son œuvre chez Gallimard, qui le fait entrer dans sa collection de référence « Poésie » dès 1995, avec Le Pêcheur d’eau, avant de publier son recueil le plus connu, intitulé Éloge pour une cuisine de province – initialement publié chez Champ Vallon en 1988. Ne se reconnaissant pas dans ce qu’on a appelé « le nouveau lyrisme », ce « poète du quotidien » – selon ses propres termes – a rapidement attiré l’attention de la critique : postface de Jacques Borel en 1988, numéro spécial de la revue Littératures en 2007, en 2012 un collectif dirigé par Jean-Michel Maulpoix et un essai d’Yves Leclair. Le terrain reste néanmoins largement à défricher, tâche à laquelle le présent ouvrage entend participer en s’intéressant successivement à la « cuisine » et aux rapports qu’entretient le poète avec la peinture et la musique, mais aussi à l’écriture en prose. Aux différentes contributions s’ajoutent un entretien avec Guy Goffette, ainsi que quelques poèmes et extraits de roman inédits.

Avec les contributions de Béatrice Bonhomme, Serge Bourjea, Benoît Conort, Christine Dupouy, Claire Habig et Marie Joqueviel-Bourjea.

