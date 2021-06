La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945

sous la direction de Chantal Delsol, Joanna Nowicki

Cerf éditios, 1000 pages - avril 2021

39,00€ — ISBN : 9782204143196 — 1000 p.



Parce qu’elle ne saurait marcher sur un seul pied, l’Europe a besoin de recueillir les interprétations diverses et les compréhensions multiples de ses principes et de ses projets. Or, témoins et acteurs des bouleversements majeurs du xxe siècle, résistants au nazisme, dissidents du communisme, victimes de l’emprise totalitaire et promoteurs de la transition démocratique, les penseurs d’Europe centrale n’en demeurent pas moins les grands oubliés du débat contemporain des idées.

Pourtant, ces penseurs de l’Est n’ont cessé de vivre avec les penseurs de l’Ouest. Ils ont édifié à partir de leur particularité et de leur expérience une autre conception du monde et de l’histoire, de l’homme et de la cité. Et, en vertu de cet autre humanisme, apte à nourrir l’esprit européen, ils ont beaucoup à nous dire sur notre destin commun.

Cette encyclopédie des intellectuels de l’autre Europe qui réunit 150 spécialistes veut contribuer à rétablir les ponts rompus par la méconnaissance pour en finir avec les préjugés réciproques et réinstaurer un indispensable dialogue.

Un monument décisif pour aujourd’hui et pour demain.

Membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, fondatrice de l’Institut Hannah Arendt, Chantal Delsol est l’auteur d’une oeuvre marquante en philosophie.

Professeur à l’université de Cergy-Pontoise et à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, Joanna Nowicki collabore à la revue Hermès.

Toutes deux ont réuni 150 spécialistes pour établir cette entreprise encyclopédique.

