Cyril Crignon, Wilfried Laforge, Pauline Nadrigny (dir.)

L’écho du réel

Mimésis

40,00 €

ISBN : 9788869762468

510 p.

PRESENTATION

Cet ouvrage se propose d’examiner comment le réel émerge dans l’art et la création sonore contemporains – ou comment ils y basculent. Lorsqu’elles relèvent moins de la création que de la capture, lorsqu’elles accueillent le concret sans apparence de médiation, à quoi les œuvres nous donnent-elles donc accès ? Field recording, renouveaux du ready-made, vie des formes cinématographiques… entre arts sonores, arts visuels, design et cinéma, il semble que la théorie comme la pratique des arts accompagnent une certaine fortune du réalisme dans le paysage philosophique contemporain. Il s’agira de montrer que les arts viennent y puiser concepts et méthodes et, réciproquement, que le champ des pratiques artistiques constitue une pierre de touche pour de nombreux philosophes se réclamant du réalisme aujourd’hui.

Cyril Crignon est docteur en philosophie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur associé au sein du centre Victor Basch. Il enseigne l’esthétique à l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing. Il achève un livre sur Barnett Newman, à paraître chez De l’Incidence Éditeur et travaille au projet d’édition formé avec Wilfried Laforge et dédié aux relations entre philosophie et art contemporain, sous l’intitulé d’Art-Oriented Philosophy.

Wilfried Laforge est docteur en esthétique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut ACTE. Il enseigne l’esthétique à la School of Visual Arts de New York. Il a récemment publié (avec Jacinto Lageira) À la frontière des arts (Mimésis, 2018). Ses recherches portent actuellement sur les usages de la philosophie dans l’art contemporain. Il travaille à un ouvrage co-écrit avec Cyril Crignon sur ce sujet, Art-Oriented Philosophy.

Pauline Nadrigny est maître de conférences en philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8106 (Centre de Philosophie contemporaine de la Sorbonne) et du LIA CRNR (Centre des Recherches sur les Nouveaux Réalismes). Ses recherches portent sur la philosophie de la musique, les arts sonores, l’enregistrement et l’esthétique environnementale. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la philosophie des musiques contemporaines et actuelles.