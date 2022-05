La fiction comme agencement d’actions renvoie au premier abord à un corpus romanesque extensible aux expressions cinématographique, voire théâtrale, sans recouvrir pour autant tout le champ littéraire. Ce volume propose d’en ouvrir la définition à d’autres corpus, notamment poétiques, plus ou moins rebelles à toute description en termes de fable ou d’histoire. La parenté étymologique entre fiction et figure dans les langues romanes oriente vers cette acception générale susceptible d’englober tous les discours comme le fait Mallarmé : la fiction « semble être le procédé même de l’esprit humain ».

Il s’agit ici d’examiner le lien entre des pratiques d’écriture-lecture et une certaine idée de la fiction, trompeusement uniformisée sous un vocable commun, en s’attachant notamment aux écritures d’auteurs butant sur la fiction romanesque en lien avec l’idée qu’ils s’en font, ou ayant publié séparément des recueils poétiques et des romans. Et nous tenterons aussi plus largement, grâce aux philosophes, linguistes, et spécialistes d’autres cultures, de déterminer si vraiment tous les discours relèvent de la fiction au même degré.

Sommaire



1/ La pratique du langage comme fiction



- Bertrand Marchal : « La fiction selon Mallarmé »



II/ Fiction-Nonfiction dans le récit



- François Rastier : « Vérité en littérature ou vérité de la littérature ? »



- Christine Chollier : « Du Récit d’esclave à la fiction sur l’esclavage »



- Audrey Louyer : « Jorge Volpi : fiction et non-fiction d’un réel lacunaire »



- Marie-France Boireau : « Récit et fiction dans L’ordre du jour d’Eric Vuillard »



III/ Fiction et pratiques génériques différenciées



- Anne-Elisabeth Halpern : « Henri Michaux, la fiction sans roman »



- Alain Trouvé : « Aragon / Breton : roman, poésie, fiction »



IV/ Fiction, hybridation et invention générique



- Marika Piva : « La fiction comme invention d’une forme et d’une signification »



- Jean-Louis Haquette : « L’Histoire de ma vie de Giacomo Casanova au miroir de la fiction : considérations sur l’impureté générique. »