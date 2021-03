La Beauté en partage. Essai sur la poésie de René Char

Corinne Bayle

Hermann, 2021

*

260 p.

30 EUR

ISBN : 9791037006912

*

La beauté est le sujet ininterrompu de la poésie de René Char. Cette œuvre qui n’a cessé de croître en lecteurs et en fervents défenseurs est devenue classique. Elle voit s’atténuer son étrangeté, et passer en arrière-plan sa dimension essentielle de combat et de risque. Au rebours d’une lecture consensuelle, cette réflexion s’attache au frisson provoqué par des poèmes qui chantent la beauté, en traquent les traces près de s’effacer. Cet essai célèbre la respiration salutaire que constitue la poésie, refusant la dénégation actuelle de toute grandeur. Suivant dans ses lignes majeures le parcours de l’œuvre, il traverse ses thématiques et évoque les figures tutélaires du poète. Relisant les poèmes emblématiques d’un espoir et d’une quête de la splendeur, ce livre veut rendre hommage au soulèvement inespéré, au bondissement allègre du cœur, que provoque l’affirmation du partage auquel l’art est voué, dans notre présent qui en a oublié la puissance d’effraction.

