Le bureau d’ordinateur — ou « desktop » — est assurément l’un des lieux virtuels que l’on fréquente le plus de nos jours. À la lumière de ce changement de paradigme, la figure de l’écrivain·e au bureau appelle à être revivifiée. Qu’en est-il, pour les auteur·e·s du XXIe siècle, de ce milieu particulier qui vient prolonger la surface de travail du meuble-bureau, en en démultipliant les possibilités spatiales et de connectivité ? Comment les écrivain·e·s contemporain·e·s appréhendent-iels ces bureaux-écrans et comment composent-iels avec ? Comment se déploient sur les écrans contemporains l’équivalent des porte-documents, des photographies encadrées ou encore des « tiroirs » abritant babioles et secrets divers ? Quelles peuvent être les dimensions notamment symboliques imprégnant les gestes et pratiques les plus concrets liés au desktop ?



L'exposition numérique Bureaux-écrans d'écrivain·e·s, en cherchant à répondre à ces questions, est le résultat d'une enquête exploratoire menée duran toute l’année 2021 auprès d’auteur·e·s belges, français·es et québécois·es sur cet environnement singulier que constitue l’interface d’accueil de leurs ordinateurs personnels.

Nous avons principalement colligé les voix et visions d’Antoine Boute, Thomas Clerc, Nicolas Dickner, Hélène Gaudy, Karoline Georges, Edgar Kosma, Caroline Lamarche, Pierre Ménard, Emmanuelle Pireyre, Cécile Portier, Charles Sagalane et Maude Veilleux. Leurs contributions transmises avec générosité se déclinent en une diversité de formes que nous avons transposées au sein d’une interface en ligne tout aussi hétéroclite et dont l’apparence vise à rappeler ces espaces autant familiers que parfois surprenants.



Ce projet, mis sur pied par Corentin Lahouste et Anne Reverseau et co-construit avec la curatrice Lisa Tronca, est le fruit d’une collaboration entre les équipes du projet HANDLING (UCLouvain) et celles du NT2 (UQAM).