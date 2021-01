Bulletin de la Société Théophile Gautier, n° 42, 2020 :

"Flaubert et Gautier, affinités électives"

Numéro dirigé par Anne Geisler-Szmulewicz et Martine Lavaud,

Lucie éditions, décembre 2020,

19 € —ISBN 979 10 346 0635 1.

Ce numéro 42 du Bulletin de la Société Théophile Gautier, intitulé Flaubert et Gautier, affinités électives, s’inscrit dans la série des confrontations déjà engagées avec Balzac (n° 37), Nerval (n° 38) et Judith Gautier (n° 40). Flaubert et Gautier ne se rencontrèrent pas simplement sur l’abscisse et l’ordonnée de l’histoire (le Second Empire, les premiers pas de la Troisième République) et de la géographie (Paris, lorsque l’ermite de Croisset voulait bien y séjourner) : ils se choisirent, leurs contemporains comme la critique ultérieure s’accordent sur cette évidence. Les «affinités électives » qui les rapprochèrent sur le plan tant esthétique que moral ne sont pas sans rappeler la chimie de celles que Goethe étudia sur le plan amoureux. Orfèvres et rabelaisiens l’un et l’autre, ils produisirent littérairement à partir de propriétés semblables et de goûts partagés, selon des proportions et des modalités parfois inverses, mais toujours avec le même but : le purisme. Le numéro est complété par une rubrique Varia, composée de quatre articles.

SOMMAIRE

Avant-propos — 7

In memoriam. Claudine Lacoste, par François Brunet — 9

Flaubert-Gautier : affinités électives

Introduction par Anne Geisler-Szmulewicz et Martine Lavaud — 17

Flaubert-Gautier, lettres croisées par Yvan Leclerc — 25

Deux lettres en une. Du Camp et Flaubert à Gautier, de Jérusalem, le 13 août 1850

par Sarga Moussa — 41

Flaubert et Gautier. Affinités archéologiques par Martine Lavaud — 55

Varia

Anarchie comme ordre dans l’oeuvre de Gautier : de Proudhon à Emerson par L.Cassandra Hamrick — 69

Gautier et le fantôme d’amour : de Sylphide à Spirite par Anne Geisler-Szmulewicz —83

Femmes hors frontières : fantastique et désobéissance dans Arria Marcella (1852) de Théophile Gautier par Martine Lavaud — 97

L’éléphant de la reine Nyssia par Jean-François Luneau — 107

Informations/actualités — 115

Bulletin d’adhésion — 117