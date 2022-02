"La poésie de Gautier, textes et postures"



Numéro en ligne dirigé par Anne Geisler-Szmulewicz et Alain Montandon



Gautier fait partie de ces poètes que nous croyons connaître. Pourtant, nous n’avons de cette poésie le plus souvent qu’une connaissance partielle, limitée à quelques poèmes comme « L’Art » ou « Le Pin des landes ». La dédicace des Fleurs du mal au « poète impeccable », qui a paru ne s’adresser qu’au précurseur des Parnassiens, ainsi que l’évolution de la place de cette poésie dans l’enseignement primaire et secondaire tout au long du XXe siècle ont sans doute joué dans ce relatif effacement. Ce volume aborde la poésie à nouveaux frais, en prenant mieux en considération les contextes dans lesquels elle fut produite, les conceptions de la « mission » du poète étroitement liées aux représentations sociales de la poésie et les réponses que Gautier y apporta tant dans l’écriture que dans ses choix de publication. On y verra coexister plusieurs « postures », variant au fil du temps, au gré d’événements publics ou privés mais relevant aussi du dialogue avec d’autres écrivains. Cette interaction sociale est d’autant plus visible que l’investigation est étendue aux formes les plus marginales de la poésie, comme les « bouts-rimés » ou les poésies érotiques, trop souvent reléguées dans les œuvres poétiques de Gautier aux seules reliquiae.

SOMMAIRE



Introduction par Anne Geisler-Szmulewicz (Université Paris-Saclay, Évry/Cérilac) et Alain Montandon (Celis, UCA) — 9



Champs posturaux de la poésie de Théophile Gautier par Alain Montandon (Celis) — 13



Espaces de poète(s) : stratégies et stratagèmes pour l'élaboration d'une figure du poète dans la poésie de Gautier par Elena Anastasaki (Université de Tübingen / University of Thessaly, Volos Grèce) — 27



Le « moi » contesté. Correspondances figuratives dans la poésie de Théophile Gautier et de Henri Heine par Ralph Häfner (Université de Freiburg, Allemagne) — 43



Le concetto dans la poésie de Gautier par Aurélia Cervoni (Sorbonne Université, Cellf, umr 8599) — 61



« Et dans l’âme sans fond laisse filer la sonde » : science et poésie chez Théophile Gautier par Yohann Ringuedé (Université Paris-Est Marne-la Vallée et Université de Bâle, Suisse) — 73



La poésie érotique de Théophile Gautier par Nicolas Wanlin (École polytechnique, Institut polytechnique de Paris) — 91



Les bouts-rimés de Théophile Gautier : entre jeu de société et exercice de style par Stéphanie Thonnerieux (Université Lumière Lyon 2) — 109



La Poésie de Théophile Gautier à l’École par François Brunet (Université de Montpellier) — 127



VARIA



Matière et sculpture dans les écrits sur l'art de Gautier par L. Cassandra Hamrick (Saint-Louis University) — 145



Informations/actualités — 157