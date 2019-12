Gautier et la matière,

Bulletin de la Société Théophile Gautier, n° 41, 2019.

numéro dirigé par Anne Geisler-Szmulewicz et Marie-Hélène Girard,

Lucie éditions, ISBN 979 10 346 0517 0, prix 26 euros

Le nom de Gautier est inséparable de l’idée de matière, ainsi qu’en témoigne le titre de « poète de la matière » que lui décerna Barbey d’Aurevilly. La matière est au centre de la conception que Gautier s’est forgée de l’œuvre d’art, et dont le sonnet final d’Émaux et Camées a fixé la formule emblématique. Elle est le matériau que façonne l’artiste, faisant de l’œuvre le résultat d’un dialogue avec la forme, dans lequel Gautier privilégie toute espèce de résistance, du marbre de Paros à l’émail, en passant par les contraintes de la versification. On doit à l’écrivain l’idée d’une éternité de la matière, voire de sa divinisation, et celle d’une possible circulation de la matière de forme en forme. L’art est en ce sens affaire de juste dosage entre esprit et matière. La notion de matière est également au cœur du débat sur la modernité et les effets de l’industrialisation, face auxquels Gautier se montre sans doute plus ambivalent qu’on ne l’a dit. C’est à explorer quelques-unes des facettes de ce vaste sujet ‒ qui n’a paradoxalement jamais été abordé en tant que tel ‒ qu’est consacré le présent volume.

SOMMAIRE



Introduction par Anne GEISLER-SZMULEWICZ (Université d’Évry/CERILAC) et

Marie-Hélène GIRARD (Yale University) —7

"Valeurs et dérivations de la matière" chez Gautier par Vincent VIVÈS (Université de Valenciennes) — 13

"Sur le panthéisme d'Affinités secrètes" par Paolo TORTONESE (Université Sorbonne Nouvelle/CRP 19)—25

"Le combat de Gautier avec la matière" par Marie-Claude SCHAPIRA (Université de Lyon 2) — 51

"Gautier et la boue" par Alain MONTANDON (Université de Clermont-Ferrand)— 67

"Théophile Gautier et la matière de la langue" par Jérémy NAÏM (Université Sorbonne Nouvelle/CRP 19) — 81

"Gautier matérialiste ?" par Françoise SYLVOS (Université de la Réunion) — 99

"Matière artistique et magie poétique : le défi d’Albertus" par Corinne BAYLE (ENS de Lyon) — 121

"La matière de l’oeuvre. Decamps dans les Voyages de Gautier" par Sarga MOUSSA (CNRS-Université Sorbonne Nouvelle-ENS/UMR THALIM) — 137

"L’approche « matérielle » de la peinture religieuse gréco-russe chez Gautier voyageur critique d’art" par Evguénia TIMOSHENKOVA (Ryerson University) — 151

"Parle[r] ce bel idiome du marbre" par Marie-Hélène GIRARD (Yale University) — 165

"Les «glorieuses invalides de l’art». De la statue brisée à la «désastreuse intégrité» : un éloge de la beauté mutilée", par Baptistin RUMEAU (ENS de Paris) — 191

"Théophile Gautier et les arts décoratifs, des manufactures aux arts industriels" par Michaël VOTTERO (DRAC Bourgogne-Franche-Comté/Centre Georges Chevrier) — 209

"Matérialisme, fantaisie et « art pour l’art »" par Aurélia CERVONI (Université Paris-Sorbonne/EA 4503) — 225

ACTUALITÉ BIBLIOGRAPHIQUE : COMPTES RENDUS — 239

INFORMATIONS/ACTUALITÉS — 243

