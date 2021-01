Bulletin de la Société Paul Claudel 2020 – 3, n° 232

Premières correspondances

sous la direction de Catherine Mayaux et de Marie-Victoire Nantet

Paris, Classiques Garnier, coll. Bulletin de la Société Paul Claudel, 2020

EAN : 9782406113034 — 131 p. — 25 €

Le Bulletin de la Société Paul Claudel existe depuis 1958 et paraît tous les quatre mois. Il publie des inédits et des études et rend fidèlement compte de l'actualité éditoriale et théâtrale claudélienne.

Bruno Fabre

Marcel Schwob et Paul Claudel, une amitié singulière /

Marcel Schwob and Paul Claudel, a singular friendship 9

François Angelier

Le sang et le latex (en relisant la correspondance Claudel-Gide) /

Blood and latex (by rereading the Claudel–Gide correspondence) 45

Antoine de Rosny

La correspondance Suarès-Claudel. Coulisses et interstices /

The Suarès–Claudel correspondence. Backstage and interstices 57

ENTRETIEN / INTERVIEW

Entretien avec Christian Schiaretti /

Interview with Christian Schiaretti 81

NOTE

Michel Lioure

Claudel et les nourritures terrestres / Claudel and Earthly Foods 97

EN MARGE DES LIVRES / BOOK REVIEW

Christelle Brun, Paul Claudel et le monde germanique

(Michel Lioure) 107

ACTUALITÉS / NEWS

Jacques Parsi

L’édition en DVD, par l’INA, de la captation

du Soulier de satin mis en scène par Antoine Vitez 115

Claude-Pierre Pérez, Jacques Parsi

Rencontres de Brangues 2020 119

Les rédactrices du Bulletin et Dominique Millet-Gérard

Hommages / Tributes 123

Bibliographie / References 127

Résumés/Abstracts 129