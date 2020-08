Bulletin de la Société Paul Claudel 2020 – 2, n° 231. Autour de l'Extrême-Orient

sous la direction de Catherine Mayaux et Marie-Victoire Nantet

Paris, Classiques Garnier, coll. Bulletin de la Société Paul Claudel, 2020

EAN : 9782406108504

115 pages

25,00 €

Le Bulletin de la Société Paul Claudel existe depuis 1958 et paraît tous les quatre mois. Il publie des inédits et des études et rend fidèlement compte de l'actualité éditoriale et théâtrale claudélienne.

Lire les résumés…

Sommaire…

Catherine Mayaux et Marie-Victoire Nantet

Avant-propos / Foreword 9

Pascal Lécroart

La découverte d’un manuscrit calligraphié primitif des

Cent Phrases pour éventails. Une approche renouvelée de l’ouvrage /

An early manuscript of Cent Phrases pour éventails handwritten

in calligraphy discovered. A renewed approach of the work 11

Catherine Mayaux

Claudel et Foujita, une collaboration sans rencontre ? /

Claudel and Foujita, a collaboration without meeting ? 33

Magali Bugne

Harada Rihakou (1890-1954),

prémices d’une biographie de l’illustrateur de Dodoitzu /

Harada Rihakou (1890-1954),

beginnings of a biography of the Dodoitzu’s illustrator 59

Siweon Kim

Le paysage du feng-shui et du yin-yang

dans Connaissance de l’Est. Une approche écologique /

The landscape of feng-shui and yin-yang in Paul Claudel’s

Connaissance de l’Est. An ecological approach 73

NOTES

Michel Wasserman

La Resserre sacrée réapparaît ! /

The Resserre sacrée reappears ! 93

Thierry Maré

Dans le silence complice de la lune. À propos

de la traduction japonaise des petites comédies de Claudel /

In the knowing silence of the moon. About the Japanese translation

of small comedies of Claudel 101

EN MARGE DES LIVRES /

BOOK REVIEWS

Michel Wasserman, Les Arches d’or de Paul Claudel.

L’action culturelle de l’ambassadeur de France au Japon

et sa postérité (Cécile Sakai) 107

Reine-Marie Paris, Philippe Cressent, Camille Claudel,

catalogue raisonné (Dominique Millet-Gérard) 110

Résumés/Abstracts 113