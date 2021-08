Les Presses Universitaires de Ziguinchor (PUZ) annoncent la création d'une revue scientifique interdisciplinaire intitulée Bulletin de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (BUASZ). L'idée de ce périodique, décliné en plusieurs séries en fonction des différentes disciplines, est de servir de cadre et de lieu d'expression qui correspond au voeu des enseignants-chercheurs pour une meilleure diffusion de la recherche et des savoirs. La série A de la revue BUASZ, consacrée au champ des Lettres et Sciences humaines (littérature, philosophie, science du langage, Arts, histoire), est publiée au rythme d'un numéro par an sur une base thématique intégrant également une rubrique varia ouverte aux domaines divers et variés des nouveaux savoirs.

Le comité de rédaction, pour la préparation de la première parution de la série A de la revue, appelle à l'envoi de contributions dans les champs disciplinaires indiqués pour un numéro varia. La langue de publication est le français.

Les propositions de contribution, d'une taille de 35.000 signes (6.000 mots ou 13 pages) au maximum (espaces, références, bibliographique, etc. y compris), et accompagnées d'un résumé (500 signes maximum) avec 3 à 4 mots-clés, et d'une courte notice biographique, sont à envoyer d'ici le 30 septembre 2021, délai de rigueur, à l'adresse suivante : rlambal@univ-zig.sn

Les réponses après évaluation seront transmises au plus tard le 15 novembre 2021 ; et la publication est prévue en décembre 2021.