Bourses pour étudiants de Master (Comparative European and Non-European Languages and Literatures, Université de Vérone, Italie)

L'université de Vérone (Italie) offre à 2 étudiants de provenance extra-UE ayant une licence et une formation en 2 langues et littératures étrangères (anglais, français, allemand, espagnol, russe) 2 bourses d'8.000 euros brut renouvelables pour une seconde année pour l'inscription au cours de Master 1 et 2 Comparative European and Non-European Languages and Literatures (cf. http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=812&lang=en) à partir de l'a.a. 2020-2021.

La date limite pour le dépot des candidatures est le 31 mars 2020, h. 12.00 (heure locale). Toute information sur les modalités et l'appel de candidature est disponibile sur le site de l'Université de Vérone

https://www.univr.it/en/our-services/news/-/avviso-servizio/1890