L’Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Éthique, littérature et arts) offre aux étudiants du master CLE (promotion 2021-2023) la possibilité de bénéficier d’une bourse d’étude (1 à 2 bourses, environ 3000 euros par an). La candidature (ouverture à partir d'avril) se fait via le portail: https://cle2.unibo.it/

Ces bourses sont proposées aux étudiants effectuant une année de scolarité complète à Strasbourg (M1 ou M2) et dont le projet de mémoire porte sur l’une des thématiques de LETHICA. Ce projet se fera sous la supervision d’un enseignant-chercheur membre de LETHICA et, conformément au fonctionnement du master CLE, en étroite collaboration avec un enseignant d'une ou des universités où l’étudiant passera l’autre année de sa scolarité.

Conditions d’éligibilité :

- Excellence du parcours académique

- Cohérence de la mobilité choisie

- Présentation argumentée d’un projet de recherches en lien avec l’une des grandes thématiques de LETHICA :

le « triage », ou les questions éthiques soulevées par les opérations de classement, sélection, priorisation ou négligence mises en œuvre dans les politiques de santé, l’emploi, la formation, l’humanitaire, la médecine d’urgence

les « révolutions morales », ou les mutations des opinions et comportements sociaux sur des pratiques longtemps considérées comme « normales », et désormais réprouvées ou condamnées – et vice versa ;

la transparence et le secret, ou les questions éthiques suscitées par le choix de rendre publiques ou de maintenir cachées des informations, décisions, actions.

« faire cas », ou les différentes manières d’articuler le singulier et le général dans un but heuristique (cas médical, cas de conscience, etc.) ou thérapeutique (le soin)

La présentation argumentée du projet de recherches (une page) devra préciser :

le corpus envisagé (littérature française, francophone ou comparée ; perspective séculaire ou pluriséculaire)

la manière dont l’étude de ce corpus pourra s’inscrire dans l’une des thématiques de LETHICA

le directeur ou la directrice de recherches pressenti(e) à Strasbourg (liste des centres d'intérêt disponibles via le site de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, et en suivant ce lien : http://lettres.unistra.fr/uploads/media/BOURSES_CLE_LETHICA_maj3003.pdf

Pour plus d’informations sur LETHICA, consultez le site de l’UR 1337 – Configurations Littéraires. Vous y trouverez la présentation du projet ainsi que sa carte heuristique: https://ea1337.unistra.fr/configurations-litteraires/

Pour plus d’informations sur le master CLE : www.cle.unibo.it ; contact pour la candidature à Strasbourg : bmarquer@unistra.fr