Bourses en études françaises (MA et PhD) à l'Université Western (13 000$ jusqu’à 23 000$)

Vous vous intéressez à la littérature épistolaire, aux médias sociaux, à l’environnement, aux rapports texte-image? Vous vous intéressez à la linguistique?

Le département d’études françaises de l’Université Western (London, Canada) accepte maintenant les demandes d’admission pour l’année académique 2021-2022 pour ses programmes de maîtrise et de doctorat, dans les domaines de la littérature et de la linguistique.

Nous offrons des programmes de maîtrise et de doctorat dans les littératures francophones et ce, des origines du français au Moyen Âge, jusqu’à ces dernières incarnations modernes. La maîtrise et le doctorat sont également offerts dans le champ de la linguistique tant formelle (syntaxe, morphologie, phonologie et sémantique) qu’en sociolinguistique.

Les étudiant.e.s. inscrit.e.s dans nos programmes ont la possibilité de participer aux projets de recherches de nos professeurs dans le cadre d’assistanat de recherches, de conférences, de forums et de publications.

La littérature épistolaire, les médias sociaux, l’humanisme, les rapports texte-image, le concept de l’anthropocène, ou encore les variations régionales du français, constituent, entre autres, les sujets des projets de recherche en cours des professeurs de notre département.

Vous pouvez vous renseigner quant aux champs d’intérêts de recherche des professeurs en cliquant ici :

https://www.uwo.ca/french/research/projects.html

https://www.uwo.ca/french/people/faculty/index.html.

Vous trouverez la liste des thèses et mémoires complétés depuis 2003 ici :

https://www.uwo.ca/french/graduate/thesis/index.html

Pour vous inscrire :

https://www.uwo.ca/french/graduate/admission/apply.html

Date limite pour le premier appel donnant accès au financement à partir de septembre 2021: 1er février 2021

Les candidatures canadiennes et internationales retenues pour le programme de doctorat reçoivent une bourse d’études d’une durée de quatre ans couvrant les frais de scolarité ainsi qu’un assistanat d’enseignement annuel d’une valeur minimale de 13 000 $. Le même financement est offert aux étudiants canadiens et internationaux acceptés à la maîtrise pour une durée d’une année.

En plus des bourses de cycles supérieurs, le département d’études françaises offre aux étudiant.e.s. qui maintiennent un dossier académique de qualité une aide financière pour effectuer des voyages de recherche ou pour prendre part à des colloques, ainsi que la possibilité de remplacer l’assistanat d’enseignement par une bourse de recherche d’une valeur équivalente. Plusieurs étudiant.e.s de notre programme de doctorat profitent aussi d’un régime de cotutelle avec une université française.

Pour plus d’information concernant l’aide financière offerte par notre institution, veuillez communiquer directement avec le département d’études françaises ou consultez le lien suivant : http://www.uwo.ca/french/graduate/finances/index.html.

Nous offrons aussi un excellent programme de formation pédagogique de même que plusieurs activités de développement professionnel pour les étudiant.e.s qui ont des contrats d’assistanat d’enseignement.

Directrice des cycles supérieurs : Prof. Geneviève De Viveiros (gdevivei@uwo.ca)

Assistante aux programmes : Chrisanthi Ballas (frgrpr@uwo.ca)

Pour nous joindre : https://www.uwo.ca/french/people/index.html