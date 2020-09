Bourses doctorales en études françaises et francophones à USC (University of Southern California, Los Angeles)

Bourses doctorales en études françaises et francophones à USC (University of Southern California, Los Angeles)

Le programme doctoral de Comparative Studies in Literature and Culture met au concours plusieurs bourses de recherche et d’enseignement en études françaises et francophones à partir de la rentrée 2021. Cette bourse est destinée aux étudiant.e.s titulaires d’une Licence, d’un Master ou équivalent, et offre un soutien financier d’une durée de cinq ans comprenant trois années de cours (séminaires en anglais et en français) et deux années de recherche en vue de la thèse.

Date de dépôt de candidature : 3 janvier 2021

Les documents suivants seront à fournir électroniquement via le portail de USC Graduate Admissions :

Diplôme(s)

Relevés de notes

Curriculum Vitae

Trois lettres de recommandation.

Une lettre de motivation d’une page (500 mots), si possible en anglais.

Un exemple travail écrit en français de 15-25 pages (devoir ou chapitre de mémoire)

Les étudiants dont l’anglais n’est pas la langue maternelle doivent passer l’examen du TOEFL ou du IELTS.

Pour plus de détails, veuillez consulter les sites du Département de français et d’italien et du programme doctoral de Comparative Studies in Literature and Culture.

Nous vous conseillons de prendre contact avec la directrice du programme, Dr. Olivia C. Harrison, avant le dépôt de votre candidature.