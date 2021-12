DEPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES DE BROWN UNIVERSITY



-------



FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES, BROWN UNIVERSITY



FELLOWSHIPS/ASSISTANTSHIPS BEGINNING IN FALL 2022



The Department of French and Francophone Studies at Brown University, in Providence, Rhode Island, offers successful applicants to its Graduate Program Fellowships/Assistantships for a 6-year period beginning in fall 2022.



Brown University is a leading Ivy League research university and the seventh-oldest college in the U.S. Graduate studies in language and literature form a vital part of Brown's Humanities mission.



The Brown campus is situated in Providence, described by Travel + Leisure magazine as “one of America’s favorite cities.” The program in French and Francophone Studies offers a lively, intimate environment where students work with professors specialized in all periods (from the Middle Ages to the contemporary) and diverse fields (studies in the novel, theater, environmental humanities, gender studies, literature and philosophy, postcolonial and critical race studies). The program is also renowned for its integration of teacher training as part of the student cursus.



Candidates who are accepted into the program are guaranteed 6 years of financial support (stipend, tuition costs, medical and dental insurance), and are normally on Fellowship (without teaching duties) during their first and last years. A summer stipend is guaranteed for at least 4 years and support is given for research travel.



We accept students with either the Licence or Master. The deadline for receipt of applications is December 31. The application follows the American model and includes as a requirement GRE and TOEFL scores, but please note that the GRE exam is not required.



For more information, please visit our website:



http://www.brown.edu/academics/french-studies/graduate



or write to Thangam Ravindranathan, Director of Graduate Studies, thangam_ravindranathan@brown.edu



See more general information at: https://www.brown.edu/academics/gradschool/application-information/international-applicants



All applications are to be made online, via the College Net portal, a link to which is found here: https://www.brown.edu/academics/french-studies/application