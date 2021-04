L’École des Arts Joailliers accordera pour la prochaine année universitaire cinq nouvelles bourses d’études, destinées à des étudiants de Master.

L’appel à candidatures est ouvert.

L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, a créé en 2019 cinq bourses annuelles d’études destinées à des étudiants inscrits à l’université en Master recherche, sur un sujet en lien avec la joaillerie. Les étudiants doivent être inscrits en histoire de l’art ou en gemmologie.

Les cinq bourses annuelles sont d’un montant de 2000 euros chacune (1000 euros la première année de Master, 1000 euros la seconde année). L’octroi de la seconde somme est conditionné par les résultats obtenus la première année.

Ce soutien financier à la recherche sur la joaillerie s’inscrit dans les missions de L’École des Arts Joailliers, qui œuvre non seulement à la diffusion mais aussi à la construction du savoir joaillier.

Dossier

Les candidatures doivent être adressées, dans les délais prescrits, exclusivement par courriel à l’adresse électronique de L’École : contact@lecolevancleefarpels.com (objet : « Bourse de Master recherche »).

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :

-CV détaillé, précisant notamment la formation acquise et la formation en cours

-Mémoire de recherche : titre, université d’inscription, directeur de recherche, présentation du projet de recherche (3000 signes maximum : motivations du choix du sujet, état de la recherche sur le sujet proposé, sources et lieux principaux de la recherche)

-Lettre de recommandation du directeur de recherche

Jury

Le jury est présidé par Marie Vallanet, Présidente de L’École des Arts Joailliers.

Il est constitué par :

– Nicolas Bos, Président et CEO de Van Cleef & Arpels

– Guillaume Glorieux, Directeur de l’Enseignement et de la Recherche de L’École des Arts Joailliers

– Olivier Segura, Directeur Scientifique de L’École des Arts Joailliers.

Le jury apprécie la solidité scientifique des projets soumis et leur pertinence.

Calendrier

Diffusion de l’appel à candidatures : 15 mars

Date limite d’envoi des candidatures : 1er juin 2020

Réunion du jury : fin juin