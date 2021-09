Le programme doctoral de littérature de l’Université de Bâle met au concours, avec prise de poste le 1er avril 2022, deux bourses d’études d’une durée d’un an (01.04.2022–31.03.2023), dotée de CHF 30.000 (en 2 versements, avec évaluation intermédiaire). Cette bourse doit permettre aux bénéficiaires de disposer d’un soutien financier durant la phase d’élaboration d’un projet de thèse en littérature. La préférence ira à des projets de thèse sur des sujets en relation avec les thèmes fondamentaux (Basisbereiche) et spécialisés (Profilbereiche) du programme doctoral. Avant l’envoi du dossier, les candidats et candidates sont encouragé(e)s à prendre contact avec un directeur ou une directrice potentiel(le) au sein de l’Université de Bâle.

Vos tâches

Le but de cette aide est de permettre aux boursières et boursiers d’élaborer, dans les premiers six mois, des dossiers de demande de financement qu’ils pourront soumettre à différentes agences de moyens, ou de répondre à des offres de poste de doctorant(e)s au sein de projets déjà financés, et ce de sorte qu’à la fin des six mois suivants, la thèse puisse être poursuivie en bénéficiant de financements tiers.

Votre profil

En tant que membre actif du programme doctoral de littérature, les doctorantes et doctorants doivent faire preuve d’une grande motivation, de la capacité à mener à bien un projet de recherche original et se déroulant sur plusieurs années, enfin de s’investir personnellement dans des débats scientifiques à l’intérieur et à l’extérieur du programme doctoral de littérature. Les bourses s’adressent à des étudiants et étudiantes qui possèdent un Master ou son équivalent dans une ou plusieurs disciplines de sciences humaines et qui désirent faire des recherches dans le cadre des domaines disciplinaires soutenus au sein du programme doctoral de littérature : https://dslw.philhist.unibas.ch/de/forschungsprofil/

Pour postuler à une bourse de début de thèse et à l’admission au doctorat, une moyenne de 5,0 (dans le système suisse) au diplôme de Master est requise. Pour les autres systèmes d’évaluation, veuillez consulter notre fiche d’information : https://dslw.philhist.unibas.ch/de/stipendien/

Candidature/Contact

Délai de candidature : 5 décembre 2021

Les documents suivants sont à envoyer sous forme électronique (dans un document PDF unique) au coordinateur du programme doctoral de littérature, le Dr. Dr. Christian Hänggi (dok-lit@unibas.ch) :

1. Une lettre de motivation

2. Un CV (le cas échéant, accompagné d’une liste de publications)

3. Une esquisse du projet de thèse (max. 6 pages)

4. Une copie du diplôme de fin d’études de Master

5. 1–2 échantillons de textes (incl. la thèse de Master ou son équivalent, max. 30 pages) 6. Une lettre de recommandation

La candidature peut être soumise en allemand, en français ou en anglais. Les candidat(e)s qui sont en train de terminer leurs études peuvent soumettre une candidature à condition de pouvoir présenter le diplôme officiel au plus tard le 9 février 2022. Les candidatures des doctorant(e)s, qui sont déjà inscrit(e)s à une autre université ou bien qui ont déjà un doctorat ne seront pas considérées. Les boursiers et boursières doivent s’inscrire en doctorat à l’Université de Bâle.

Pour d’autres informations sur la procédure de candidature et le programme doctoral, ainsi que les versions allemande et anglaise de cette annonce, veuillez consulter le site suivant : https://dslw.philhist.unibas.ch/de/stipendien/

Décision : fin février 2022.

Pour toute question, merci de contacter le coordinateur du programme doctoral, le Dr. Dr. Christian Hänggi (dok-lit@unibas.ch).