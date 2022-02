L’EUR du Grand Paris FRAPP (« Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues ») encourage les candidatures à des bourses annuelles destinées à des étudiants internationaux qui seront inscrits, en 2022-2023, en parcours FRAPP de Master 1 (Lettres FRAPP, LLCCI FRAPP, Droit européen FRAPP, Histoire FRAPP, Philosophie FRAPP, Science politique internationale FRAPP) ou en doctorat à l’UPEC, autour de projets de recherche relevant d’un ou de plusieurs domaines disciplinaires en littératures, langues et sciences humaines et sociales et portant sur les francophonies plurielles et les plurilinguismes et / ou sur la géopolitique du pouvoir, les institutions et les questions biopolitiques envisagées au prisme de ces situations.



Les bourses d’un montant annuel maximal de 11000 euros iront du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, et seront potentiellement reconductibles.

Les candidats et candidates, qui auront accompli leur cycle d’études initial (Licence et / ou Master) dans une université étrangère, devront avoir déjà reçu un accord d’inscription dans l’un des parcours FRAPP de Master (Lettres, LLCCI, (Droit, Histoire, Philosophie, Sociopolitique de la globalisation) ou un accord d’un directeur / d’une directrice de thèse pour que leur projet de thèse soit encadré dans l’une des Unités de Recherche membres du consortium de l’EUR : CEDITEC, CRHEC, ERUDITE, IMAGER, Lab’Urba (équipe « Inégalités, discriminations »), LIPHA, LIRTES, LIS, MIL (UPEC), SeDYL (IRD).

Les candidat.e.s doctorant.e.s retenu.e.s devront être inscrit.e.s, à l’UPEC en 2022-2023, éventuellement dans le cadre d’une co-direction, dans l’une des trois Écoles Doctorales concernées de Paris-Est Sup, ex-Université Paris Est : Cultures et Sociétés ; Organisations, Marchés, Institutions ; Ville, Transports et Territoires.

Calendrier

Dossier de candidature à compléter et à adresser par voie électronique à scol.eur.frapp@u-pec.fr au plus tard le 30 juin 2022 à 16h.



COMMENT CANDIDATER ?



POUR LES MASTERS

Première demande ou renouvellement, voir https://eurfrapp.u-pec.fr/bourses-annuelles-pour-etudiants-internationaux



POUR LES DOCTORATS

Première demande ou renouvellement, voir https://eurfrapp.u-pec.fr/bourses-annuelles-pour-etudiants-internationaux