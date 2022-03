Appel à candidatures



En 2021, Christophe & Nathalie Gaillard ont ouvert La Résidence - Le Tremblay situé à Orgères en Normandie. La Résidence - Le Tremblay a pour vocation d’être force de propositions culturelles, de créer des ponts entre les domaines artistiques et d’être un lieu d’échanges. Dans cette optique a été créée la bourse de recherches «Mémoire Vive » qui récompensera des recherches en histoire de l’art. Les recherches devront porter un regard nouveau, approfondi sur l’artiste sélectionné par l’organisateur et contribuer à sa meilleure compréhension ainsi qu’à son rayonnement.

L’artiste choisi pour l’édition 2022 est Pierre Tal Coat.

Pierre Tal Coat (1905-1985) a laissé une œuvre peinte, gravée et sculptée remarquable, admirée des plus grands artistes et poètes du vingtième siècle. De ses débuts figuratifs et expressionnistes à l’audace des toiles abstraites de sa maturité, Pierre Tal Coat a travaillé à restituer l’accord profond entre la peinture et la nature, par l’espace, la matière, la lumière et la couleur de ses tableaux, une recherche picturale sans cesse renouvelée avec liberté. Accès au catalogue raisonné : www.tal-coat.fr

La dotation de la Bourse « Mémoire vive » dépendra de l’amplitude des recherches. Elle s’élèvera de 3 000 euros pour 4 mois de recherches à 4 500 euros pour 6 mois de recherches. Pour 4 mois de recherches, le texte critique devra comporter au minimum une trentaine de pages (environ 45 000 signes, espaces compris) ; pour 6 mois de recherches, le texte critique devra comporter au minimum une quarantaine de pages (environ 65 000 signes, espaces compris). La dotation est complétée par une publication éditée à 500 exemplaires minimum. Le. la lauréat.e aura accès aux archives et pourra rencontrer les ayants-droit. Le. La lauréat.e sera choisi.e par un jury composé de chercheurs et professionnels du monde de l’art.

Chaque candidat.e devra rédiger un dossier de candidature pour la Bourse « Mémoire vive » comportant :

.une biographie en français et anglais

.une présentation en français allant jusqu’à 4 500 signes de son projet ainsi que le programme envisagé de travail,

.une copie de maximum trois textes déjà produits

.CV universitaire et scientifique détaillé (« mémoire de titres et travaux ») en français et anglais, incluant la liste des éventuels publications, travaux, conférences, colloques, enseignements.

.Le règlement dûment complété, daté et signé. Règlement à télécharger ici L’ensemble des documents seront à envoyer à l’organisateur par voie de mail à l’adresse dédiée.



La candidature sera à envoyer au plus tard le 30 avril minuit à l’adresse mail suivante : candidature.memoirevive@gmail.com

Le. La lauréat.e devra accepter et signer le règlement de la Résidence qui lui sera transmis au moment de l’annonce de sa sélection.