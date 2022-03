Appel à concours (traduction des principales informations extraites du pdf de l'appel)



L'appel est ouvert jusqu'au 23 mars 2022 pour l'attribution d'une bourse de recherche dans le cadre du projet de recherche "A Transcrição dos processos da Inquisição portuguesa (1536-1821)" (EXPL/HAR-HIS/0499/2021), financé par des fonds nationaux (Portugal) à travers la FCT/MCTES (PIDDAC), dans les conditions suivantes :

Domaine scientifique : Histoire

Domaine scientifique spécifique : Paléographie moderne (langue prédominante: portugais; langue secondaire: latin)

Conditions d'admission : être titulaire d'un master en histoire ou dans une autre discipline des sciences sociales et humaines à la date de la demande et être inscrit dans un cycle d'études menant à un doctorat, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement sur les subventions de recherche de la FCT (Reg. n.o 950/2019).

Les diplômes académiques obtenus dans des pays étrangers doivent être enregistrés par une institution portugaise, conformément au décret-loi n° 66/2018, du 16 août, et à la règle administrative n° 33/2019, du 25 janvier.



La présentation du certificat est obligatoire pour la signature du contrat.



Plan de travail :

-Transcription dans la plateforme Transkribus des procès de l'Inquisition portugaise (fonds ANTT) : entre 850 et 1000 feuillets manuscrits des XVI-XVIIe siècles ;

-Soutien dans le contact avec les archives et les bibliothèques ;

-Soutien à l'édition et à la diffusion des résultats du projet ;

-Soutien dans la diffusion du projet (gestion des réseaux sociaux).



Une maîtrise parfaite du portugais écrit (16e-21e s.) est indispensable.



Pdf de l'appel: https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/concursos/bolseiros/2022/Bolsa_sec_XVI_XVII_Minuta_Edital.pdf