Bourse de Master en lettres françaises à Miami University

Année universitaire août 2021- mai 2022

Date limite pour la soumission des dossiers de candidature : 15 avril 2021

Master en lettres françaises, programme de deux ans, bourse annuelle de $14,451 (permettant de couvrir le logement, l'alimentation, etc.) et la quasi-totalité des frais d'inscription gratuits (93%), plus la possibilité de $1500 pour les étés (bourse compétitive supplémentaire).

*

Candidats doués et motivés; anciens étudiants soit intègrent les Ph.D. à Berkeley, Brown, Harvard, Princeton, NYU, soit trouvent l’emploi dans les universités américaines et écoles privées, où les ressortissants francophones ont un net avantage pour enseigner le français. Les anciens étudiants sont une équipe internationale: Français, Américains, Australiens, Belges, Camérouniens, Canadiens, Iraniens, Macédoniens, Portuguais, Pakistanais, Suisses, Tunisiens. Miami University est située à Oxford, une jolie petite ville universitaire près de Cincinnati, la deuxième plus grande ville de l’Ohio.

Cursus de deux ans et enseigment des cours de langue française au niveau universitaire (étudiants de 18-21 ans). En été, la possibilité d'enseigner dans notre programme d’échange à l’Université de Bourgogne à Dijon.

Minimum une licence+1 an d’études (bac+4) en lettres françaises, en littérature comparée, en anglais, en philosophie, etc.

*

Les dossiers de candidature sont à rendre avant le 15 avril 2021 et comprennent (1) un dossier en ligne, (2) des traductions officielles des relevés de notes universitaires, (3) une rédaction ou un extrait de mémoire en français (10 pages) qui démontre des capacités en critique littéraire et culturelle ainsi que la maîtrise de la langue française, (4) deux lettres de recommandation et (5) une lettre de motivation. Les ressortissants de pays non-anglophones doivent attester d’un excellent niveau d’anglais (écrit et oral) en obtenant un résultat minimum sur un de ces trois tests, au choix: 110 au Duolingo; 80 au TOEFL; 6.5 au IELTS.

*

Pour tout ce qui concerne le dépôt des candidatures, consultez ces liens

http://www.miami.muohio.edu/graduate-studies/admission/international-application.html et https://miamioh.edu/cas/academics/departments/french-italian/academics/masters-in-french/index.html.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Dr. Anna Klosowska, professeure et responsable du programme de Master, à l'adresse suivante : roberta2@miamioh.edu.