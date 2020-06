Une approche écopoétique en création littéraire de la surveillance des risques naturels lors de la remobilisation de sédiments côtiers

Kateri Lemmens (UQAR, directrice) et Dany Rondeau (UQAR, co-directrice)

Nous sommes à la recherche d’un.e étudiant.e à la maitrise (M.A.) possédant une formation en lettres et création littéraire intéressé par la transmédialité et la réflexion philosophique afin d’explorer et d’expérimenter, par un projet de recherche-création (en français) les potentialités des rencontres entre l’art, la philosophie et la science à l’heure de l’Anthropocène. Le projet de recherche-création devrait favoriser la réalisation d’une création (impliquant des éléments ou des moments de travail appartenant à la transmédialité) fondée sur une approche écopoétique. L’étudiant.e devrait ainsi explorer, dans un projet de créatif et personnel, notre humaine relation à la science, à l’écosystème, au fleuve Saint-Laurent and que le potentiel créatif relevant du séjour partagé et de l’expérience sur le navire Coriolis II. La partie recherche du projet devrait exposer les soubassements théoriques de l’approche écopoétique comme méthode de recherche-création et explorer brièvement le concept de vulnérabilité et ses possibles usages en regard de différents types de savoir (science, éthique/morale et arts). L’étudiant.e sera aussi appelé.e à contribuer à la diffusion et à la présentation de ses travaux de recherche et aux événements qui le rendront possible. L’étudiant.e recruté.e dans le cadre de ce projet de maitrise aura l’occasion de participer au moins à une campagne océanographique dans l’estuaire maritime du Saint Laurent à bord du N/R Coriolis II, ainsi que d’assister et de participer à des réunions scientifiques nationales et internationales.

DATE PRÉVUE DE DÉBUT

Session d’automne 2020 (septembre 2020) ou d’hiver 2021, au plus tard.

PROGRAMME D'ÉTUDE

Maîtrise en Lettres (profil création littéraire) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Rimouski, Québec, Canada.

Pour plus d’information sur le programme de maîtrise en lettres de l’UQAR :

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3073

Pour plus d’information sur l’UQAR : http://www.uqar.ca/

*

BOURSE

Pour ce projet, une bourse de 18 000 $CAN/an est disponible pour une période de 2 ans. Le ou la a candidat.e sera encouragé.e à postuler aux diverses bourses institutionnelles, provinciales et nationales.

Pour avoir une idée du coût des études à Rimouski, veuillez consulter ce site :

http://services.uqar.ca/SimulationFrais/

PROFIL RECHERCHÉ

Le ou la candidat.e possède une formation en Lettres et création littéraire. Le ou la candidat.e doit répondre aux exigences de base pour une admission au programme de maitrise en lettres de l’UQAR. Les candidat.e.s doivent maîtriser le français, tant à l’écrit qu'à l’oral.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Veuillez faire parvenir tous les documents suivants dans un seul fichier PDF à l’attention de Kateri Lemmens (Kateri_Lemmens@uqar.ca):

1) une lettre de motivation;

2) un curriculum vitae;

3) tous les relevés de notes universitaires;

4) les noms et coordonnées de deux répondants.

La sélection des candidats débutera dès maintenant et se poursuivra jusqu’à ce que le ou la candidat.e ait été recruté.e.

Nous acceptons les candidatures de tou.te.s les étudiant.e.s qualifié.e.s. Nous encourageons les femmes, les membres des Premières nations, les Métis, les Inuits, les membres de minorités visibles ou culturelles, les membres de la communauté LGBTQ et tous ceux et celles qui peuvent contribuer à une plus grande diversification de nos activités de recherche, idées et dynamique de groupe.