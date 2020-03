V. Bourdeau, J.-L. Chappey, J. Vincent (dir.),

Les encyclopédismes en France à l'ère des révolutions (1789-1850)

Presses universitaires de Franche-Comté

coll. "Les Cahiers de la MSHE Ledoux"

EAN: 9782848676678

Date de parution : 9 avril 2020

358 p.

Prix : 30 € TTC (tarif préférentiel à 21 € jusqu'au 9 avril 2020)

Après la Révolution française, l’idée d’encyclopédie prend une extension considérable. Jusqu’au Printemps des peuples de 1848, elle est indissociable de l’idée de république universelle, et se trouve au cœur d’une multiplicité d’enjeux pour la reconstruction institutionnelle, intellectuelle et politique de la société postrévolutionnaire. C’est à la singularité de ce moment (1789-1848) dans l’histoire longue de l’encyclopédisme que sont consacrées les différentes contributions de ce volume. Loin de se limiter à un moment de l’histoire des sciences, l’encyclopédisme nous révèle la manière dont les sociétés modernes se représentent elles-mêmes et s’instituent politiquement.

Jean-Luc Chappey est professeur d’histoire des sciences à l’université Paris 1.

Julien Vincent est maître de conférences en histoire des sciences à l’université Paris 1.

Vincent Bourdeau est maître de conférences en philosophie à l’université de Franche-Comté.

Voir le sommaire…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…